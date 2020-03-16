Парень просил 10 тысяч рублей за нераспространение персональных данных
В отдел полиции Читы поступило сообщение о совершенном преступлении в отношении 19-летнего местного жителя. Потерпевшему в социальной сети «ВКонтакте» написал неизвестный, который сообщил, что взломал его аккаунт и пригрозил распространением в социальной сети персональной информации, полученной из личных переписок потерпевшего.
Для разрешения ситуации злоумышленник потребовал 10 тысяч рублей.
Стражи порядка установили личность подозреваемого. Им оказался 18-летний житель Читинского района. От него получены признательные показания.
По факту вымогательства возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю
Читинец требовал деньги, взломав страницу «ВКонтакте»
Общество, Фото:
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