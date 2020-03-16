Сельхозугодье заросло мелколесьем и сорняками
В Тункинском районе Бурятии госинспектор управления Россельхознадзора провёл внеплановую выездную проверку в отношении собственника земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 5,33 га.
В ходе проверки установлено, что земельный участок на всей площади зарос мелколесьем и сорной растительностью, признаков сельскохозяйственной деятельности не выявлено, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
По данному факту в отношении физического лица возбуждено административное производство по ч. 2 ст.8.8 КоАП РФ, выдано предписание об устранении нарушения, назначен штраф в размере 3 тысяч рублей.
В Бурятии собственника участка оштрафовали за сорняки
Общество, Фото:
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