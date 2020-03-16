Раненый ястреб стал новым обитателем Иркутского зоосада

Основу питания составляют личинки перепончатокрылых насекомых (главным образом пчёлы и осы), а также в небольшом количестве соты и мёд. Осоеды также ловят различных насекомых, амфибий, рептилий, мелких млекопитающих и птиц.









Недавно в Иркутском зоосаду поступил очередной травмированный пациент – осоед, ставший жертвой охотников. Ястребу отстрелили большую часть крыла, летать он уже никогда не сможет.- Птицу передал нам иркутянин, нашедший её в лесу. Почти полгода мужчина самостоятельно выхаживал осоеда, даже возил его с собой на работу. Но всё же квартирные условия мало подходят для содержания крупной хищной птицы, и лучшим решением было привезти ястреба в зоосад, - сообщает на сайте организации.Новый питомец довольно быстро освоился, практически сразу пошёл на руки к сотрудникам. Сейчас ястреб находится в карантине, но при этом его ежедневно выносят гулять на свежий воздух.Питается осоед живым кормом - мышами и яйцами.В природе это перелётная птица. На местах размножения появляется в конце мая. Гнезда устраивает на крупных деревьях. Достаточно крупный хищник - масса 750-1500 г, размах крыльев до 1,5 м.