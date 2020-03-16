Чита вновь выберет городскую королеву красоты

В финал попали 14 конкурсанток



В конце мая в столице Забайкалья пройдёт очередной муниципальный конкурс красоты, грации и творчества «Мисс Чита 2020». Уже закончился период объявленного ранее отбора участниц мероприятия. По итогам сложного отбора только 14 девушек смогли попасть в список финалисток, которым предстоит пройти длительную подготовку к финальному шоу конкурса.



Каждой потенциальной претендентке на главную корону Читы пришлось пройти трёхэтапный отбор, когда помимо собеседования и демонстрации внешней красоты, пришлось отдельно демонстрировать весь свой творческий потенциал. Среди финалисток есть как студентки, так и уже работающие девушки. Есть художницы, танцоры и певцы, поэтесса, отличный кулинар, совершенно разные читинские красавицы.



- Наша цель не выбрать просто красивую девушку, – заявил представитель организаторов. – Мы ищем в первую очередь личность, обладающую внешней привлекательностью, богатым духовным миром и высоким интеллектом.



Финальное шоу состоится в доме культуре железнодорожников 24 мая. Об этом сообщает оргкомитет конкурса.



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