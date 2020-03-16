В Бурятии подросток пытался украсть куртку из магазина

В Прибайкальском районе Бурятии сотрудники Росгвардии задержали несовершеннолетнего, пытавшегося совершить кражу.







В выходные сработала кнопка экстренного вызова из торгового павильона в центре в селе Турунтаево. На место происшествия выехала группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии.На выходе из торгового центра был задержан подозреваемый, на которого указали работники торгового павильона. Росгвардейцы в ходе разбора установили, что задержанный украл куртку стоимостью 2500 рублей и пытался убежать с места преступления.16-летний задержанный, студент колледжа, был доставлен в дежурную часть полиции для дальнейших разбирательств. За кражу возбуждено уголовное дело. Проводится расследование, сообщает пресс-служба Росгвардии по Бурятии.