В Бурятии подросток пытался украсть куртку из магазина

Росгвардейцы задержали студента на выходе
В Прибайкальском районе Бурятии сотрудники Росгвардии задержали несовершеннолетнего, пытавшегося совершить кражу.
В выходные сработала кнопка экстренного вызова из торгового павильона в центре в селе Турунтаево. На место происшествия выехала группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии.
На выходе из торгового центра был задержан подозреваемый, на которого указали работники торгового павильона. Росгвардейцы в ходе разбора установили, что задержанный украл куртку стоимостью 2500 рублей и пытался убежать с места преступления.
16-летний задержанный, студент колледжа, был доставлен в дежурную часть полиции для дальнейших разбирательств. За кражу возбуждено уголовное дело. Проводится расследование, сообщает пресс-служба Росгвардии по Бурятии.
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