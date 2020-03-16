После жестокого убийства мужчина вызвал скорую помощь
В Сретенском районе Забайкальского края суд вынес приговор в отношении местного жителя, который признан виновным в краже и убийстве.
Установлено, что днём 11 ноября 2019 года подсудимый украл у соседа 2 700 рублей, а вечером этого же дня, находясь в состоянии алкогольного опьянения, умышленно нанёс потерпевшему не менее 16 ударов ножом в область поясницы и груди.
Потерпевший скончался на месте. Момент нанесения ударов ножом убийца снимал на камеру телефона, а снятое видео отправил своей знакомой по WhatsApp. Затем он вызвал скорую помощь и сообщил, что обнаружил тело потерпевшего случайно.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет 3 месяца с ограничением свободы на 1 год, сообщили в пресс-службе Сретенского районного суда.
Забайкалец отправил знакомой видео, в котором он наносит соседу 16 ударов ножом
Общество, Фото:
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