В Иркутской области полицейский избил во время опроса жертву кражи

Общество, Фото: из архива

Полицейского заключили под стражу



В Иркутской области следователи возбудили уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий» (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ) в отношении сотрудника транспортной полиции.



- По версии следствия, 21 января старший оперуполномоченный линейного отдела полиции, осуществлявший оперативное сопровождение по материалу доследственной проверки по краже электроинструмента у местного жителя, в ходе опроса нанес заявителю несколько ударов кулаками, причинив телесные повреждения в виде гематом и ссадин, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского СУ на транспорте СКР.



Суд в отношении подозреваемого избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий. Расследование продолжается.

