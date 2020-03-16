Полицейского заключили под стражу
В Иркутской области следователи возбудили уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий» (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ) в отношении сотрудника транспортной полиции.
- По версии следствия, 21 января старший оперуполномоченный линейного отдела полиции, осуществлявший оперативное сопровождение по материалу доследственной проверки по краже электроинструмента у местного жителя, в ходе опроса нанес заявителю несколько ударов кулаками, причинив телесные повреждения в виде гематом и ссадин, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского СУ на транспорте СКР.
Суд в отношении подозреваемого избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий. Расследование продолжается.
В Иркутской области полицейский избил во время опроса жертву кражи
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