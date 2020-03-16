Бездомные использовали деревянные бруски
В Забайкалье суд рассмотрит уголовное дело в отношении двух ранее неоднократно судимых лиц без определенного места жительства. Они обвиняются в убийстве, совершённом группой лиц (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ).
По версии следствия, в ночь с 18 на 19 мая прошлого года трое мужчин в присутствии трех женщин без определённого места жительства распивали спиртное в тепловом коллекторе в районе в Чите.
После ссоры двое из них умышленно нанесли третьему мужчине множественные удары кулаками, ногами и деревянными брусками по голове и телу, отчего на месте наступила его смерть.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Забайкальский краевой суд, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.
В Забайкалье два бомжа до смерти избили третьего
Общество, Фото:
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