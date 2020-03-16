Улан-удэнец нападал на здание Хурала с сувенирным топориком

Как сообщал «Байкал-Daily», ночью 15 марта пьяный мужчина пытался взломать двери здания Народного Хурала Бурятии. Хулиган повредил стекло входной двери. Как выяснилось, орудием нападения был сувенирный топорик.
В судебном заседании нарушитель признал свою вину, поясняя, что в связи с тем, что он находился в состоянии алкогольного опьянения, он не помнит, что совершил правонарушение. Осознание пришло в момент, когда его задерживали сотрудники Росгвардии.
Постановлением Советского районного суда от 16 марта мужчина признан виновным в совершения административного правонарушения, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере одной тысячи рублей.
Постановление в законную силу не вступило, может быть обжаловано в Верховном суде Бурятии, сообщает пресс-служба Советского суда.
Как сообщали в пресс-службе республиканского МВД, это нападение было не единственным. Днём 14 марта 35-летний, ранее неоднократно привлекавшийся к административной ответственности за мелкое хулиганство мужчина повредил один из механизмов двери здания Народного Хурала.