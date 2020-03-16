Улан-удэнец нападал на здание Хурала с сувенирным топориком

Постановление в законную силу не вступило, может быть обжаловано в Верховном суде Бурятии, сообщает пресс-служба Советского суда.







Как сообщали в пресс-службе республиканского МВД, это нападение было не единственным. Днём 14 марта 35-летний, ранее неоднократно привлекавшийся к административной ответственности за мелкое хулиганство мужчина повредил один из механизмов двери здания Народного Хурала.



