На Байкале наблюдается ухудшение ледовой обстановки

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Прогулки по опасным маршрутам могут закончиться обморожением



На Байкале наблюдается сезонный процесс разрушения ледового покрова из-за повышения среднесуточных температур и осадков в виде мокрого снега в активной фазе. Госинспекторы по маломерным судам продолжают мониторинг ледовой обстановки в популярных туристических местах.



Так, на маршруте выходного дня «Старая Ангасолка - город Слюдянка» толщина байкальского льда варьируется в пределах 50-60 сантиметров. При этом на поверхности – большие участки талой воды, которая способствует быстрому разрушению ледового покрова.



- Прогулки в таких условиях могут закончиться обморожением, поскольку не все участники переходов экипированы должным образом. Организаторы турпоходов проинформированы об опасности, - рассказал старший госинспектор по маломерным судам Байкальского инспекторского участка Центра ГИМС ГУ МЧС по Иркутской области Василий Рыбак.



Произошло разрушение льда в районе мысов Улирба, Шидинский, Улан-Хада, Уляхта, Кобылья голова – здесь наблюдается открытая вода. Кромка льда находится на удалении 70 метров от них, ее толщина не превышает 7 сантиметров.



- За выходные дни со льда Малого моря озера Байкал мобильными группами выдворено порядка 30 автомобилей, в отношении нарушителей составлены протоколы об административной ответственности. Установлены дополнительные знаки, информирующие о запрете выезда на лёд, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.





