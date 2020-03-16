Прогулки по опасным маршрутам могут закончиться обморожением
На Байкале наблюдается сезонный процесс разрушения ледового покрова из-за повышения среднесуточных температур и осадков в виде мокрого снега в активной фазе. Госинспекторы по маломерным судам продолжают мониторинг ледовой обстановки в популярных туристических местах.
Так, на маршруте выходного дня «Старая Ангасолка - город Слюдянка» толщина байкальского льда варьируется в пределах 50-60 сантиметров. При этом на поверхности – большие участки талой воды, которая способствует быстрому разрушению ледового покрова.
- Прогулки в таких условиях могут закончиться обморожением, поскольку не все участники переходов экипированы должным образом. Организаторы турпоходов проинформированы об опасности, - рассказал старший госинспектор по маломерным судам Байкальского инспекторского участка Центра ГИМС ГУ МЧС по Иркутской области Василий Рыбак.
Произошло разрушение льда в районе мысов Улирба, Шидинский, Улан-Хада, Уляхта, Кобылья голова – здесь наблюдается открытая вода. Кромка льда находится на удалении 70 метров от них, ее толщина не превышает 7 сантиметров.
- За выходные дни со льда Малого моря озера Байкал мобильными группами выдворено порядка 30 автомобилей, в отношении нарушителей составлены протоколы об административной ответственности. Установлены дополнительные знаки, информирующие о запрете выезда на лёд, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
На Байкале наблюдается ухудшение ледовой обстановки
Общество, Фото:
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