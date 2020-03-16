 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 Марта

15 Марта

Популярное

Жительница Улан-Удэ убила возлюбленного после ссоры

Жительница Улан-Удэ убила возлюбленного после ссоры
Общество,  Фото:pixabay.com
Перепалка между ними произошла на почве ревности

4 марта ночью в селе Сосново-Озерское во дворе дома было обнаружено тело 46-летнего мужчины с огнестрельным ранением небольшого размера в области спины. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Задержана 58-летняя улан-удэнка, с которой встречался покойный. При задержании в сумочке у женщины были обнаружены патроны от мелкокалиберного нарезного ружья, после чего в ходе допроса она признала вину и дала подробные показания об обстоятельствах происшествия. На основании собранных доказательств женщине уже предъявлено обвинение. Избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

По данным следствия, обвиняемая несколько лет назад познакомилась с жителем Еравнинского района и встречалась с ним. Во время совместных поездок в лес мужчина показывал подруге своё мелкокалиберное ружье и учил стрелять из него. 3 марта вечером при телефонном разговоре на почве ревности между ними произошла ссора. После этого женщина на своем автомобиле выехала из Улан-Удэ и ночью приехала в село Сосново-Озерское. Сначала она зашла в недостроенный пустующий дом, где взяла ружье, зарядила его, после чего направилась к зимовью, где жил возлюбленный. В этот момент мужчина вышел на крыльцо. Обвиняемая прицелилась и выстрелила ему в спину, после чего скрылась с места происшествия и уехала обратно в город.

- В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия и экспертизы, направленные на сбор полной доказательственной базы, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Бурятии. 

По данным источника «Байкал-Daily», подозреваемая работает в столице Бурятии учителем. 
убийство
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Улан-Удэ оказался на дне рейтинга по доступности раздельного сбора мусора
Улан-Удэ оказался на дне рейтинга по доступности раздельного сбора мусора
Общество, 16.03.2020
Согласно данным Гринписа, количество контейнеров для сортировки отходов упало с 21 процента до нуля
В Улан-Удэ до конца недели заключат контракт с компанией по отлову собак
В Улан-Удэ до конца недели заключат контракт с компанией по отлову собак
Общество, 16.03.2020
Это произойдёт в том случае, если компания пройдёт проверки
В Улан-Удэ задержали мужчину в наркотическом опьянении
В Улан-Удэ задержали мужчину в наркотическом опьянении
Общество, 16.03.2020
У него нашли синтетический наркотик
Чемпионат по бодибилдингу в Улан-Удэ собрал 70 спортсменов
Чемпионат по бодибилдингу в Улан-Удэ собрал 70 спортсменов
Общество, 16.03.2020
Для участия в мероприятии приехали спортсмены из других регионов
В Бурятии 15-летний подросток угнал машину, чтобы покататься
В Бурятии 15-летний подросток угнал машину, чтобы покататься
Общество, 16.03.2020
Он объяснил свой поступок тем, что родственники не разрешают ему садиться за руль
В Улан-Удэ наркомана-пекаря задержали благодаря анониму
В Улан-Удэ наркомана-пекаря задержали благодаря анониму
Общество, 16.03.2020
У подозреваемого нашли марихуану и гашиш
За выходные в Улан-Удэ вывезено 405 кубометров уличного смёта
За выходные в Улан-Удэ вывезено 405 кубометров уличного смёта
Общество, 16.03.2020
Дороги расчищали во всех районах города
В Бурятии начался приём заявлений на выдачу маткапитала
В Бурятии начался приём заявлений на выдачу маткапитала
Общество, 16.03.2020
Клиентские службы и органы МФЦ уже готовы к приёму заявлений на выдачу сертификатов
В Улан-Удэ оштрафовали хулигана, выламывавшего двери Хурала
В Улан-Удэ оштрафовали хулигана, выламывавшего двери Хурала
Общество, 16.03.2020
Выяснилось, что на здание парламента было совершено два нападения
В Улан-Удэ кинологи показали детям работу служебных собак
В Улан-Удэ кинологи показали детям работу служебных собак
Общество, 16.03.2020
В завершении мероприятия дети погладили овчарку Герду
Плата за вывоз мусора для частных домов в Бурятии останется прежней
Плата за вывоз мусора для частных домов в Бурятии останется прежней
Общество, 16.03.2020
«ЭкоАльянс» отменил применение норматива накопления твёрдых отходов для частных домов в полном объёме
В Бурятии погибли почти 400 краснокнижных осетров
В Бурятии погибли почти 400 краснокнижных осетров
Общество, 16.03.2020
Прокуратура выясняет причины массовой гибели рыбы

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^