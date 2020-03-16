Жительница Улан-Удэ убила возлюбленного после ссоры





По данным источника «Байкал-Daily», подозреваемая работает в столице Бурятии учителем.

4 марта ночью в селе Сосново-Озерское во дворе дома было обнаружено тело 46-летнего мужчины с огнестрельным ранением небольшого размера в области спины. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).Задержана 58-летняя улан-удэнка, с которой встречался покойный. При задержании в сумочке у женщины были обнаружены патроны от мелкокалиберного нарезного ружья, после чего в ходе допроса она признала вину и дала подробные показания об обстоятельствах происшествия. На основании собранных доказательств женщине уже предъявлено обвинение. Избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.По данным следствия, обвиняемая несколько лет назад познакомилась с жителем Еравнинского района и встречалась с ним. Во время совместных поездок в лес мужчина показывал подруге своё мелкокалиберное ружье и учил стрелять из него. 3 марта вечером при телефонном разговоре на почве ревности между ними произошла ссора. После этого женщина на своем автомобиле выехала из Улан-Удэ и ночью приехала в село Сосново-Озерское. Сначала она зашла в недостроенный пустующий дом, где взяла ружье, зарядила его, после чего направилась к зимовью, где жил возлюбленный. В этот момент мужчина вышел на крыльцо. Обвиняемая прицелилась и выстрелила ему в спину, после чего скрылась с места происшествия и уехала обратно в город.- В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия и экспертизы, направленные на сбор полной доказательственной базы, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Бурятии.