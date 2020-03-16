Улан-Удэ оказался на дне рейтинга по доступности раздельного сбора мусора

Согласно данным Гринписа, количество контейнеров для сортировки отходов упало с 21 процента до нуля



Гринпис России выпустил третью версию рейтинга доступности раздельного сбора отходов в крупных городах. Улан-Удэ занял 159 место из 171 городов, представленных в списке.



Согласно данным организации, с 2018 года в Улан-Удэ количество контейнеров для сортировки мусора во дворах снизилось с 21% до 0% (2019 год).



Иркутск, к примеру, занял 126 место, там количество контейнеров снизилось с 4% до 1%. Чита оказалась на 162 месте, число придомовых РСО снизилось с 4% до 0%.



В основу анализа легли данные, предоставленные по запросу Гринпис властями 165 городов с населением от 100 тысяч человек. В расчёт брались стационарные контейнеры для сбора хотя бы одного вида вторсырья.



В целом же, результаты исследования показали, что из 147 млн жителей России доступ к инфраструктуре раздельного сбора имеют как минимум 27 212 253 человека (18,5%), проживающих в крупных городах. Этот показатель увеличился больше, чем в два раза, по сравнению с прошлым годом.



Впервые лидерами рейтинга стали сразу 26 городов, где 100% контейнерных площадок оборудованы баками для сбора вторсырья. Среди них в основном города Подмосковья, а также Альметьевск, Нижнекамск, Таганрог, Тверь и Шахты.



Москва заняла первое место среди городов-миллионников (и 28 среди всех городов): по данным территориальной схемы обращения с отходами, на декабрь 2019 года 95% контейнерных площадок оборудованы двухконтейнерной системой раздельного сбора отходов (РСО).











