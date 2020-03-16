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В Улан-Удэ до конца недели заключат контракт с компанией по отлову собак

В Улан-Удэ до конца недели заключат контракт с компанией по отлову собак
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Это произойдёт в том случае, если компания пройдёт проверки

Сегодня в администрации Улан-Удэ председатель комитета городского хозяйства города Сергей Гашаев рассказал об итогах торгов на определение подрядной организации по отлову безнадзорных животных в городе.

Как сообщал «Байкал-Daily», электронный аукцион прошёл 10 марта.  Победителем на торгах стала компания ООО «МИК», генеральный директором которой является Александр Комраков.

По условиям тех. задания организация должна до конца года отловить 2396 собак. Цена контракта составила 8 миллионов 410 тысяч рублей.

- Это составляет ровно половину той суммы, которую выделил республиканский бюджет в рамках переданных полномочий. Вторую половину специально не стали распределять полностью, потому что у нас первые торги не состоялись, поскольку мы поставили максимальное финансовое обеспечение контракта. Но так как никто не вышел, снизили финансовое обеспечение до минимальных размеров, это 1%, в рамках 44 ФЗ. Потому, чтобы обезопасить себя от недобросовестных поставщиков, приняли решение разделить эту сумму. Не исключено, что если что-то пойдёт ни так с «МИК», мы заключим ещё один договор, - отметил председатель комитета городского хозяйства города Сергей Гашаев.

В случае, если ОО «МИК» ответственно подойдёт к выполнению своих обязанностей, вновь будут объявлены торги.

- Ничего не мешает разбивать эти суммы на лоты. Все деньги мы должны направить, все должны израсходовать, это наша обязательная наша задача, чтобы обезопасить наших жителей, - добавил Сергей Гашаев.

Также в пятницу прошло совещание, на котором генеральный директор компании заверил, что все необходимые ресурсы для выполнения контракта есть. Сейчас комитет городского хозяйства проверяет ООО «МИК» проверят готовность компании к началу работ. На данный момент контракт ещё не заключён.

- Сейчас мы всё проверяем. У нас есть 10 дней по закону на заключение контракта есть. Будем всё проверять, все заключённые договора с перевозчиками, если у него этого нет. Только после того как поймём, что все условия обеспечиваются, будет подписан контракт. До 22 марта контракт должен быть заключён, - рассказал председатель комитета городского хозяйства.

С 1 января 2020 года запрещено усыплять отловленных животных. Предполагается два сценария: первый вариант «поймал – стерилизовал – отпустил», либо собака содержится в приюте.



КГХ отлов бездомных животных
 
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