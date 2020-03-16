Чемпионат по бодибилдингу в Улан-Удэ собрал 70 спортсменов

Для участия в мероприятии приехали спортсмены из других регионов
15 марта в Улан-Удэ в КТЦ «Феникс» состоялся чемпионат Бурятии по бодибилдингу «Baikal Golden Stars». В этом году соревнования собрали 70 участников. Они состязались за звание лучших в 9 номинациях: «Бодибилдинг», «Бодибилдинг классический», «Бодибилдинг пляжный», «Бодифитнес», «Фитнес-бикини», «Фитнес-модель», «Classic Physique», «Men’s Physique» и фотомодель.
- Фитнес-модель – это женщины, бодибилдинг – это мужчины. В каждой номинации свои победители. Также в каждой номинации ещё существует градация на категории. У женщин – это ростовые категории. У ребят отличия бодибилдинга от бодибилдинга классического в том, что в бодибилдинге классическом существует такая градация как росто-весовые категории, - пояснил «Байкал-Daily» президент федерации бодибилдинга Бурятии Виталий Крыжановский.
В номинации «Бодибилдинг классический» стал житель Бурятии Константин Борисов. Абсолютной чемпионкой Бурятии по бодибилдингу в номинации «Фитнес бикини» стала Ксения Фёдорова. Абсолютной чемпионкой в номинации «Фитнес-модель» стала Оксана Викторова.
По словам Виталия Крыжановского, количество участников в этом году стало больше на 20 человек и с каждым разом чемпионат становится всё популярнее.
- Участники приезжают с Якутии, соседи наши с Забайкалья и Иркутска, Красноярский край. С других регионов спортсмены активнее стали приезжать, - подытожил президент федерации.
Следующие соревнования намечены на осень. В это время года в Улан-Удэ пройдёт кубок Бурятии по бодибилдингу.
Фоторепортаж Сергея Тарасенко с соревнований можно посмотреть по ссылке.
- Фитнес-модель – это женщины, бодибилдинг – это мужчины. В каждой номинации свои победители. Также в каждой номинации ещё существует градация на категории. У женщин – это ростовые категории. У ребят отличия бодибилдинга от бодибилдинга классического в том, что в бодибилдинге классическом существует такая градация как росто-весовые категории, - пояснил «Байкал-Daily» президент федерации бодибилдинга Бурятии Виталий Крыжановский.
В номинации «Бодибилдинг классический» стал житель Бурятии Константин Борисов. Абсолютной чемпионкой Бурятии по бодибилдингу в номинации «Фитнес бикини» стала Ксения Фёдорова. Абсолютной чемпионкой в номинации «Фитнес-модель» стала Оксана Викторова.
По словам Виталия Крыжановского, количество участников в этом году стало больше на 20 человек и с каждым разом чемпионат становится всё популярнее.
- Участники приезжают с Якутии, соседи наши с Забайкалья и Иркутска, Красноярский край. С других регионов спортсмены активнее стали приезжать, - подытожил президент федерации.
Следующие соревнования намечены на осень. В это время года в Улан-Удэ пройдёт кубок Бурятии по бодибилдингу.
Фоторепортаж Сергея Тарасенко с соревнований можно посмотреть по ссылке.