Он объяснил свой поступок тем, что родственники не разрешают ему садиться за руль
В Гусиноозерске утром 13 марта в полицию поступило заявление об угоне от местного жителя. Потерпевший рассказал, что вечером припарковал автомобиль во дворе многоквартирного дома, а утром обнаружил его отсутствие. Ущерб составил 130 тысяч рублей.
Сотрудники угрозыска установили и задержали подозреваемого – 15-летнего местного жителя. Автомобиль в исправном состоянии найден неподалёку от места происшествия.
Школьник пояснил, что вскрыл, завёл и угнал автомобиль, чтобы покататься, так как родственники и знакомые не допускают его к управлению автомобилями. Когда двигатель заглох, подросток бросил автомобиль и скрылся.
За неправомерное завладение автомобилем возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В Бурятии 15-летний подросток угнал машину, чтобы покататься
Общество, Фото:
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