 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 Марта

15 Марта

Популярное

В Улан-Удэ наркомана-пекаря задержали благодаря анониму

В Улан-Удэ наркомана-пекаря задержали благодаря анониму
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
У подозреваемого нашли марихуану и гашиш

В Улан-Удэ ночью 14 марта в полицию поступило анонимное сообщение о том, что один из жителей многоквартирного дома в Железнодорожном районе употребляет наркотики.

В результате выезда следственно-оперативной группы сигнал подтвердился. Полицейские изъяли у мужчины наркотическое вещество растительного происхождения. По результатам экспертизы изъятое – марихуана общим весом более 200 граммов и 3 грамма гашиша.

В момент задержания 30-летний мужчина находился в состоянии наркотического опьянения, что подтверждено результатами освидетельствования.

Подозреваемый пояснил, что изготовил наркотик для личного употребления. Он ранее судим за кражу, работает пекарем.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 228 «Незаконное приобретение и хранение наркотиков», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
наркотики
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

За выходные в Улан-Удэ вывезено 405 кубометров уличного смёта
За выходные в Улан-Удэ вывезено 405 кубометров уличного смёта
Общество, 16.03.2020
Дороги расчищали во всех районах города
В Бурятии начался приём заявлений на выдачу маткапитала
В Бурятии начался приём заявлений на выдачу маткапитала
Общество, 16.03.2020
Клиентские службы и органы МФЦ уже готовы к приёму заявлений на выдачу сертификатов
В Улан-Удэ оштрафовали хулигана, выламывавшего двери Хурала
В Улан-Удэ оштрафовали хулигана, выламывавшего двери Хурала
Общество, 16.03.2020
Выяснилось, что на здание парламента было совершено два нападения
В Улан-Удэ кинологи показали детям работу служебных собак
В Улан-Удэ кинологи показали детям работу служебных собак
Общество, 16.03.2020
В завершении мероприятия дети погладили овчарку Герду
Плата за вывоз мусора для частных домов в Бурятии останется прежней
Плата за вывоз мусора для частных домов в Бурятии останется прежней
Общество, 16.03.2020
«ЭкоАльянс» отменил применение норматива накопления твёрдых отходов для частных домов в полном объёме
В Бурятии погибли почти 400 краснокнижных осетров
В Бурятии погибли почти 400 краснокнижных осетров
Общество, 16.03.2020
Прокуратура выясняет причины массовой гибели рыбы
Юная жительница Бурятии обворовала соседа от безделья
Юная жительница Бурятии обворовала соседа от безделья
Общество, 16.03.2020
Девушка украла продукты, фотоаппарат и чемодан с блеснами для ловли рыбы
В Улан-Удэ подросток ограбил ребёнка
В Улан-Удэ подросток ограбил ребёнка
Общество, 16.03.2020
Возбуждено уголовное дело
В Бурятии шаманы провели ритуал по «изгнанию» коронавируса
В Бурятии шаманы провели ритуал по «изгнанию» коронавируса
Общество, 16.03.2020
Они провели специальный обряд с бубнами и вхождением в транс

Разработанные в России тест-системы на COVID-19 дают результат за 2-4 часа
Разработанные в России тест-системы на COVID-19 дают результат за 2-4 часа
Общество, 16.03.2020
Для диагностирования заболевания нет необходимости отбирать кровь: достаточно отобрать ватным тампоном образец из носоглотки
Поправки в Основной закон поступили в Конституционный суд России
Поправки в Основной закон поступили в Конституционный суд России
Общество, 16.03.2020
Заключение о поправках судьи вынесут в течение семи дней
В Бурятии офицеры провели беседу с юнармейцами
В Бурятии офицеры провели беседу с юнармейцами
Общество, 16.03.2020
Военные рассказали об особенностях профессии и перспективах в карьере

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^