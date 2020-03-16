В Улан-Удэ наркомана-пекаря задержали благодаря анониму

У подозреваемого нашли марихуану и гашиш
В Улан-Удэ ночью 14 марта в полицию поступило анонимное сообщение о том, что один из жителей многоквартирного дома в Железнодорожном районе употребляет наркотики.
В результате выезда следственно-оперативной группы сигнал подтвердился. Полицейские изъяли у мужчины наркотическое вещество растительного происхождения. По результатам экспертизы изъятое – марихуана общим весом более 200 граммов и 3 грамма гашиша.
В момент задержания 30-летний мужчина находился в состоянии наркотического опьянения, что подтверждено результатами освидетельствования.
Подозреваемый пояснил, что изготовил наркотик для личного употребления. Он ранее судим за кражу, работает пекарем.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 228 «Незаконное приобретение и хранение наркотиков», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Премьера оперы состоится 25 и 16 марта
Дороги расчищали во всех районах города
Клиентские службы и органы МФЦ уже готовы к приёму заявлений на выдачу сертификатов
Выяснилось, что на здание парламента было совершено два нападения
В завершении мероприятия дети погладили овчарку Герду
«ЭкоАльянс» отменил применение норматива накопления твёрдых отходов для частных домов в полном объёме
Уголовное дело передано в суд
Прокуратура выясняет причины массовой гибели рыбы
Девушка украла продукты, фотоаппарат и чемодан с блеснами для ловли рыбы
Возбуждено уголовное дело
Они провели специальный обряд с бубнами и вхождением в транс
Для диагностирования заболевания нет необходимости отбирать кровь: достаточно отобрать ватным тампоном образец из носоглотки
Пьяный мужчина убил и закопал её в лесу
Заключение о поправках судьи вынесут в течение семи дней
Военные рассказали об особенностях профессии и перспективах в карьере