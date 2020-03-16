В Улан-Удэ наркомана-пекаря задержали благодаря анониму

У подозреваемого нашли марихуану и гашиш





В Улан-Удэ ночью 14 марта в полицию поступило анонимное сообщение о том, что один из жителей многоквартирного дома в Железнодорожном районе употребляет наркотики.В результате выезда следственно-оперативной группы сигнал подтвердился. Полицейские изъяли у мужчины наркотическое вещество растительного происхождения. По результатам экспертизы изъятое – марихуана общим весом более 200 граммов и 3 грамма гашиша.В момент задержания 30-летний мужчина находился в состоянии наркотического опьянения, что подтверждено результатами освидетельствования.Подозреваемый пояснил, что изготовил наркотик для личного употребления. Он ранее судим за кражу, работает пекарем.Возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 228 «Незаконное приобретение и хранение наркотиков», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.