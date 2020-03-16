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Глава Иркутской области рекомендовал не выезжать за пределы региона

Глава Иркутской области рекомендовал не выезжать за пределы региона
Общество,  Фото:пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области
16 марта в области прошло оперативное совещание по коронавирусной инфекции

Главное – не допустить паники и ажиотажа по поводу коронавирусной инфекции. Информирование населения нужно вести постоянно, в форме ежедневных отчетов через СМИ. Об этом в понедельник, 16 марта, на оперативном совещании заявил исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

- На федеральном уровне создан координационный совет по борьбе с коронавирусом. Премьер-министр объявил: наша тактика – работа на опережение. В связи с этим настоятельно рекомендую всем отменить или перенести выезды за пределы региона, в первую очередь за рубеж, – сказал Игорь Кобзев. – Должны быть ограничены массовые мероприятия. В случае, если предварительное количество участников – более тысячи человек, все вопросы решаем на оперативном штабе. Он сформирован и действует в постоянном режиме. Наша основная задача – безопасность жителей области.

Как сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области, для мероприятий, которые не подлежат отмене, необходимо проработать вопрос с обеспечением тепловизоров. Правительство готово выполнить свои обязательства в том числе и по финансированию закупки этого оборудования.

Министерству образования рекомендовано ввести в учебных учреждениях свободное посещение на усмотрение родителей, провести в течение недели анализ ситуации, гибко подойти к этому вопросу.

- Одно из возможных решений – перенести школьные каникулы на более ранний срок. Жду предложений в рамках работы штаба, – отметил Игорь Кобзев.

Для предприятий и организаций режим повышенной готовности, введённый в связи с распространением коронавируса, относится к обстоятельствам непреодолимой силы. Данная норма призвана обеспечить разрешение споров, связанных с неисполнением обязательств. Что касается сотрудников предприятий и организаций, то уже зарекомендовал себя режим самоизоляции. Он обязателен на период до 14 дней для лиц, прибывших их других стран и регионов, а также их родственников.

- Министерство здравоохранения прошу обеспечить наличие медицинского персонала в лечебных учреждениях на рабочих местах в полном составе, по возможности ограничить отпуска. Рассчитываю, что специалисты, понимая остроту проблемы, войдут в положение, – сказал Игорь Кобзев. – Также необходимо обеспечить достаточное количество изолированных мест в стационарах во всем регионе. Мы должны действовать комплексно. Заседания штаба будут проводиться ежедневно.
коронавирус Иркутская область
 
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