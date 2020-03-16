В бурятском театре спектакль «Травиата» превратится в мультимедийный перформанс

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Премьера оперы состоится 25 и 16 марта



25 и 26 марта на сцене Бурятского театра оперы и балета состоится премьера оперы «Травиата» Джузеппе Верди (16+), постановка станет открытием оперного юбилейного сезона театра.



На сцене Бурятского театра оперы и балета знаменитая опера была впервые поставлена в 1947 году, впоследствии к «Травиате» обращались в 1962, 1984 годах и в начале 2000-ых годов. Сейчас спектакль будет представлен в постановке Владимира Бочарова.



- Событие неординарное и заслуживает внимания. Постановка будет современной, а не классической. Для нашего театра это первый подобный опыт, тем не менее, мы уверены, что он будет успешен и позволит нам охватить новую аудиторию, получить нового зрителя. Постановочная группа молодая, амбициозная и высокопрофессиональная. Работа идёт 24 часа в сутки, артисты довольны, видно, что каждый выкладывается полностью, - рассказал замдиректора театра по развитию Владимир Иринчеев.



В спектакле партии исполнят Билигма Ринчинова, Самбуу Батчимэг, Дина Санданова, Чингис Иванов, Соёл Батуев, Мунхзул Намхай, Александр Хандажапов, Мария Балданова.



- Основной нашей задачей было сделать из оперы мультимедийный перформанс, настоящий синтетический театр. У нас объединятся дизайн и хореография, сейчас активно идут классические тренинги, разрабатывается интересная партитура, также у нас будет видеохудожник. Я думаю, эта постановка должна привлечь нового зрителя, привлечь новым языком, новыми формами, дать возможность познакомиться с жанром в совершенно в ином ключе, вернуть опере первоначальную свежесть. Мы всех приглашаем, это будет интересный зрительский опыт, - рассказал режиссёр-постановщик оперы Владимир Бочаров.



Хореографом-постановщиком оперы выступил Илья Козичев, более известный как Илья Оши, лауреат конкурсов и фестивалей современной хореографии в России и Европе, участник шоу «Танцы» на ТНТ и шоу «Танцуй» на Первом канале.



- Работать с артистами оперного театра – это очень интересный опыт. Если артисты балета более комфортно чувствуют себя в движении, то людям, которые поют, это в новинку. Я предложил артистам тренинги, и, должен вам сказать, они неплохо справляются. Приятно наблюдать, как человек начинает по-другому относиться к движению, по-другому чувствовать себя на сцене и иначе контактировать с коллегами и зрителями. Будем стараться сделать всё очень хорошо, - поделился Илья Оши.



Есть три основные движущие силы этой оперы: в первую очередь это болезнь куртизанки. Вторым двигателем сюжета служит освобождающая от тяжести этого мира любовь, и третьим – хор праздных парижан, социальный фон.

