Россия ввела временные ограничения на полёты в Европу

С 16 марта пассажирское авиасообщение осуществляется только между Москвой и европейскими столицами



В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в мире Ростуризм в целях обеспечения информирования как организованных, так и самостоятельных российских туристов сообщает о следующем:



В настоящий момент Ростуризмом не рекомендованы к посещению в связи с режимом угрозы безопасности следующие страны: с 24.01.2020 г. – Китайская Народная Республика; с 27.02.2020г. – Итальянская Республика, Республика Корея, Исламская Республика Иран.



Оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации с 16 марта введено временное ограничение авиасообщения со всеми странами ЕС, Норвегией и Швейцарией за исключением рейсов из Москвы в столицы государств ЕС, Норвегии и Швейцарии и обратно.



Правительствами нижеследующих стран приняты решения об ограничительных мерах на въезд иностранных граждан в рамках борьбы с завозом и распространением коронавирусной инфекции:

- Государство Израиль – обязательный карантин на 14 дней по прибытии с 11.03.2020г.

- Республика Индия – аннуляция туристических виз с 13.03.2020 г.

- Словацкая Республика – запрет на въезд с 13.03.2020 г.

- США – запрет на въезд с 13.03.2020 г. (только из стран ЕС, Китая и Ирана).

- Мальта – обязательный карантин на 14 дней по прибытии с 13.03.2020г.

- Турция – запрет на въезд с 14.03.2020 г. (только из Австрии, Бельгии, Германии, Дании, Испании, Нидерландов, Норвегии, Франции, Швеции).

- Дания – запрет на въезд с 14.03.2020 г.

- Непал – приостановка выдачи виз по прибытии с 14.03.2020 г.

- Королевство Шри-Ланка – приостановка выдачи виз по прибытии с 14.03.2020 г.

- Тунис – обязательный карантин на 14 дней по прибытии с 14.03.2020 г.

- Республика Кипр – запрет на въезд с 15.03.2020 г.

- Польша – запрет на въезд с 15.03.2020 г.

- Филиппины – запрет на въезд с 15.03.2020 г.

- Оман – приостановка выдачи виз с 15.03.2020 г.

- Чешская Республика – запрет на въезд с 16.03.2020 г.

- Колумбия – запрет на въезд с 16.03.2020 г.

- Австрия – приостановка выдачи виз с 16.03.2020 г.

- Новая Зеландия – обязательный карантин на 14 дней по прибытии с 16.03.2020 г.

- Иордания – приостановка авиасообщения с 17.03.2020 г.



Ростуризмом совместно с ассоциацией «Турпомощь» запущена горячая линия по вопросам, связанным с ограничениями в связи с распространением коронавирусной инфекции: 8-499-678-12-03, круглосуточно; 8-915-117-04-51 с понедельника по пятницу, с 10:00 до 19:00.



