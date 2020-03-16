В Улан-Удэ оштрафовали хулигана, выламывавшего двери Хурала

Выяснилось, что на здание парламента было совершено два нападения
Как сообщал «Байкал-Daily», ночью 15 марта пьяный мужчина разбил стекло двери здания Народного Хурала Бурятии. Сегодня Советским районным судом Улан-Удэ 38-летний горожанин привлечён к административной ответственности за мелкое хулиганство.
Судом ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере одной тысячи рублей.
Кроме того, днём 14 марта 35-летний, ранее неоднократно привлекавшийся к административной ответственности за мелкое хулиганство мужчина повредил один из механизмов двери здания Народного Хурала.
- В момент совершения правонарушения мужчина также находился в состоянии опьянения. Судом ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на пять суток, - сообщили в пресс-служба МВД по Бурятии.
Кроме того, днём 14 марта 35-летний, ранее неоднократно привлекавшийся к административной ответственности за мелкое хулиганство мужчина повредил один из механизмов двери здания Народного Хурала.
- В момент совершения правонарушения мужчина также находился в состоянии опьянения. Судом ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на пять суток, - сообщили в пресс-служба МВД по Бурятии.