Акция состоится 9 мая на Параде Победы
Иркутян приглашают принять участие в акции «Вальс Победы», посвящённой 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Танцы военных лет будут исполнены в областном центре на Параде Победы 9 мая.
- Акция «Вальс Победы» состоится в Иркутске в пятый раз. В прошлом году в ней приняли участие 252 человека. В этом, юбилейном году мы планируем, что участников будет в два раза больше. Заявить о своем желании можно до конца марта, – рассказал руководитель танцевального клуба «Академик» центра культурно-массовой и воспитательной работы Максим Скоморовский.
Репетиции проходят бесплатно по понедельникам, средам и пятницам в 19:00 в холле ИРНИТУ. Подробную информацию можно получить на странице акции в социальных сетях: https://vk.com/vals_pobedy_irkutsk. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.
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Жителей Иркутска приглашают станцевать «Вальс Победы»
Общество, Фото:
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