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Жителей Иркутска приглашают станцевать «Вальс Победы»

Жителей Иркутска приглашают станцевать «Вальс Победы»
Общество,  Фото:pixabay.com
Акция состоится 9 мая на Параде Победы

Иркутян приглашают принять участие в акции «Вальс Победы», посвящённой 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Танцы военных лет будут исполнены в областном центре на Параде Победы 9 мая.

- Акция «Вальс Победы» состоится в Иркутске в пятый раз. В прошлом году в ней приняли участие 252 человека. В этом, юбилейном году мы планируем, что участников будет в два раза больше. Заявить о своем желании можно до конца марта, – рассказал руководитель танцевального клуба «Академик» центра культурно-массовой и воспитательной работы Максим Скоморовский.

Репетиции проходят бесплатно по понедельникам, средам и пятницам в 19:00 в холле ИРНИТУ. Подробную информацию можно получить на странице акции в социальных сетях: https://vk.com/vals_pobedy_irkutsk. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

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Иркутск акция парад 75 лет Победы День Победы вальс
 
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