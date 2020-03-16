В прошлом году он выиграл кубок ВС РФ по армейскому рукопашному бою
Алексей Аранзаев из Бурятии стал чемпионом Вооружённых Сил Российской Федерации по армейскому рукопашному бою. Такое в истории рукопашного боя республики происходит впервые.
Как сообщает пресс-служба минспорта РБ, победитель чемпионата – представитель 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. В прошлом 2019 году он выиграл кубок ВС РФ по армейскому рукопашному бою, посвящённый памяти Героя Советского Союза генерала армии Маргелова. Также в прошлом году Алексей Аранзаев победил на всех соревнованиях по армейскому рукопашному бою.
Рукопашник из Бурятии стал чемпионом Вооружённых Сил РФ
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