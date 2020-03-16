В Улан-Удэ кинологи показали детям работу служебных собак

В завершении мероприятия дети погладили овчарку Герду
В библиотеке-филиале № 24 имени Николая Дамдинова в Улан-Удэ прошёл Урок мужества, посвящённый подвигам собак в годы Великой Отечественной войны. Работники детского подросткового центра «Олимп» рассказали ребятам о собаках, которые в годы войны совершали подвиги, спасали человеческие жизни, взрывали танки противника, доставляли боеприпасы.
- Кинологи инженерно-технического отделения ОМОН со служебной собакой продемонстрировали ребятам общий курс дрессировки, поиск взрывоопасных предметов и рассказали о специфике деятельности кинологического подразделения сил специального назначения, - сообщает пресс-служба Росгвардии Бурятии.
Дети читали стихи про собак, отрывки из произведений художественной литературы, посвящённой событиям 1941-1945 годов.
В конце мероприятия дети смогли погладить служебную собаку Герду и сфотографироваться с ней.
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