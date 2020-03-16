В Бурятии назвали победителей турнира по «бухэ барилдаану»

В турнире участвовали свыше 600 борцов
В Бурятии объявлены результаты турнира по бурятской национальной борьбе «бухэ барилдаан», посвященному празднику «Сагаалха 2020». Соревнования на призы Буддийской традиционной Сангхи России проходили 13 марта в спортивном зале культурно-спортивного комплекса Улан-Удэ.
В турнире приняли участие свыше 600 спортсменов со всей этнической Бурятии. Впервые финалы схваток прошли в формате красочного представления. Биографии и награды борцов представлял ведущий Алексей Раднаев.
Как сообщает пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России, победителями и призёрами турнира стали:
Мужчины
Весовая категория до 63 кг
1. Мантатов Алексей (Усть-Ордынский дацан)
2. Дабаев Вадим (Баргузинский дацан)
3. Раднаев Солбон (Цээжэ-Бургалтайский дацан)
4. Цыдемпилов Тамир (Санагинский дацан)
5. Лумбунов Дмитрий (Дацан «Балдан Брэйбун»)
6. Хобраков Алексей (Курумканский дацан)
7. Самбаев Андрей (Окинский дацан)
8. Очиров Булат (Цээжэ-Бургалтайский дацан)
Весовая категория до 75 кг
1. Улзытуев Сангади (Цээжэ-Бургалтайский дацан)
2. Раднаев Артём (Курумканский дацан)
3. Биликтуев Арсалан (Курумканский дацан)
4. Банзаракцаев Бато-Жаргал (Сартул-Булагский дацан)
5. Нимаев Очир (Тугнуйский дацан)
6. Седен-Дамбаа Амыр Санаа (Тыва)
7. Будажапов Нима (Табангут-Ичетуйский дацан)
8. Гомбоев Баясхалан (Дацан «Хамбын –Хурээ»)
Весовая категория свыше 75 кг
1. Омоктуев Баир (Иволгинский дацан)
2. Жимбеев Баин (Кижингинский дацан)
3. Цыренов Батор (Баргузинский дацан)
4. Арганов Алексей (Усть-Ордынский дацан)
5. Цыренжапов Эрдэм (Агинский дацан)
6. Санаа Тяльцы-Сандан (Тыва)
7. Дамбаев Александр (Курумканский дацан)
8. Гатапов Владимир (Курумканский дацан)
Мальчики
Весовая категория до 30 кг
1. Жигжитов Баяр (Атаган-Дырестуйский дацан)
2. Цыдемпилов Ашата (Санагинский дацан)
3. Раднаев Цырен (Курумканский дацан)
4. Цыденов Сергей (Баргузинский дацан)
5. Аюшеев Сантир (Кижингинский дацан)
6. Шоенов Олзо (Анинский дацан)
7. Кудуков Абдуллох (Курумканский дацан)
8. Дылыков Бэликто (Иволгинский район).
Весовая категория до 35 кг
1. Мурадян Армик (Иволгинский район)
2. Найданов Алдар (Бултумурский дацан)
3. Тонтоев Михаил (Кыренский дацан)
4. Тимонов Захар (Иволгинский район)
5. Федореев Андрей (Усть-Ордынский дацан)
6. Аюшеев Тамир (Загустайский дацан)
7. Цыденов Намсарай (Гэгэтуйский дацан)
8. Будаев Сандан (Загустайский дацан)
Весовая категория до 40 кг
1. Ванданов Данзан (Чесанский дацан)
2. Бадмацыренов Сультим (Загустайский дацан)
3. Содномов Сансар (Загустайский дацан)
4. Урбашкиев Батор (Курумканский дацан)
5. Цыденов Александр (Атаган-Дырестуйский дацан)
6. Домиев Булат (Табангут-Ичетуйский дацан)
7. Цыденжапов Эрдэни (Сартуул-Булагский дацан)
8. Шегимов Тамир (Дацан «Балдан Брэйбун»)
Весовая категория до 45 кг
1. Банзаракцаев Сергей (Бултумурский дацан)
2. Бадмажапов Булат (Табангут-Ичетуйский дацан)
3. Цыцеронов Доржи (Иволгинский дацан)
4. Занданов Батор (Курумканский дацан)
5. Соктоев Аюша (Цээжэ-Бургалтайский дацан)
6. Цыденов Тамир (Кижингинский район)
7. Цыдыпов Ринчин-Доржо (Чесанский дацан)
8. Тугалханов Дамдин (Эгитуйский дацан)
Весовая категория до 50 кг
1. Цыренов Бато-Дорж (Гэгэтуйский дацан)
2. Арабжаев Алдар (Гэгэтуйский дацан)
3. Цырендоржиев Наран (Шулутский дацан)
4. Чимитов Артём (Загустайский дацан)
5. Гармаев Ринчин (Курумканский дацан)
6. Матежан Евгений (Курумканский район)
7. Эрдынеев Кирилл (Тугнуйский дацан)
8. Мужанов Алексей (Баргузинский дацан)
Весовая категория до 55 кг
1. Баяндуев Баир (Баргузинский дацан)
2. Дашапылов Пурбо (Бултумурский дацан)
3. Боровский Кирилл (Сартул-Булагский дацан)
4. Патархеев Содном (Цээжэ-Бургалтайский дацан)
5. Николаев Чингис (Санагинский дацан)
6. Цыдемпилов Амарсана (Санагинский дацан)
7. Намсараев Ким (Дацан «Балдан Брэйбун»)
8. Даблаев Аюша (Шулутский дацан)
Весовая категория до 60 кг
1. Мункуев Батор (Цээжэ-Бургалтайский дацан)
2. Сындыхеев Александр (Усть-Ордынский дацан)
3. Моисеев Баян (Эгитуйский дацан)
4. Будаев Зоригто, Эгитуйский дацан
5. Ринчинов Ринчин (Баргузинский дацан)
6. Шенхоров Амгалан (Хойморский дацан)
7. Ринчинов Алдар (Иволгинский дацан)
8. Дмитриев Тамир (Курумканский дацан)
Весовая категория до 65 кг
1. Доржиев Аюр (Дацан «Балдан Брэйбун»)
2. Цыденжапов Батор (Кижингинский дацан)
3. Ишееа Лувсан (Дацан «Балдан Брэйбун»)
4. Пренглаев Цырен (Санагинский дацан)
5. Гомбоев Батор (Загустайский дацан)
6. Воронин Максим (Тамчинский дацан)
7. Дондопов Чимит (Дацан «Балдан Брэйбун»)
8. Озонов Виктор (Усть-Ордынский дацан)
Весовая категория свыше 65 кг
1. Чимитов Алдар (Чесанский дацан)
2. Цыренжапов Аюр (Анинский дацан)
3. Нимаев Аюр (Тугнуйский дацан)
4. Жигжитов Аюр (Хойморский дацан)
5. Григорьев Артём (Эгитуйский дацан)
6. Дашимолонов Эрдэм (Иволгинский дацан)
7. Ухинов Зоригто (Дацан «Балдан Брэйбун»)
8. Тарбаев Тамир (Иволгинский дацан)
Дети 2008 года рождения
1. Озонов Анатолий (Усть-Ордынский дацан)
2. Гуржапов Алдар (Цээжэ-Бургалтайский дацан)
3. Аюшеев Эрдэм (Дацан «Балдан Брэйбун»)
4. Ешонов Тумэн-Жаргал (Курумканский дацан)
5. Дашинимаев Аюша (Агинский дацан)
6. Дарижапов Золто (Цээжэ-Бургалтайский дацан)
7. Будаев Батор (Баргузинский дацан)
8. Дашипылов Амгалан (Дацан «Балдан Брэйбун»)
Ранее «Байкал-Daily» опубликовал фоторепортаж Сергея Тарасенко с соревнований.
В Бурятии назвали победителей турнира по «бухэ барилдаану»
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В театре Бестужева прошёл паблик-толк, посвящённый образу Евгения Онегина в романе Пушкина и будущей премьере «Онегин»
В одном из чатов «прибыльной игры» состоит почти 500 человек
Парень просил 10 тысяч рублей за нераспространение персональных данных
Сельхозугодье заросло мелколесьем и сорняками
Птицу полгода выхаживал неравнодушный иркутянин
Росгвардейцы задержали студента на выходе
После жестокого убийства мужчина вызвал скорую помощь
В районах мероприятия не будут проводиться, если количество участников превышает 250 человек
Полицейского заключили под стражу
Бездомные использовали деревянные бруски
Появились новые подробности по воскресному ночному хулиганству
Прогулки по опасным маршрутам могут закончиться обморожением
Военные танкового соединения победили на окружном этапе
Перепалка между ними произошла на почве ревности
Согласно данным Гринписа, количество контейнеров для сортировки отходов упало с 21 процента до нуля