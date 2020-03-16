Плата за вывоз мусора для частных домов в Бурятии останется прежней

«ЭкоАльянс» отменил применение норматива накопления твёрдых отходов для частных домов в полном объёме
Региональный оператор ООО «ЭкоАльянс» по поручению главы Бурятии отменил применение норматива накопления твердых коммунальных отходов для индивидуальных жилых строений в полном объёме.
Таким образом, плата граждан за ТКО в республике с 1 февраля 2020 года не изменилась и составляет на одного человека в месяц: по 1 зоне - 67,76 рублей, по 2 зоне – 66,91 рублей, по 3 зоне - 64,21 рублей.
Нормативы накопления твердых коммунальных отходов на одного проживающего утверждены постановлением правительства РБ от 16.10.2017 г. № 502. Для жителей индивидуальных жилых домов он составляет 2,27 м3 /год, для многоквартирных домов - 1,99 м3/год.
- До 1 февраля 2020 года региональный оператор применял понижающий коэффициент к нормативу накопления ТКО для индивидуальных жилых домов – на уровне норматива для многоквартирных домов. После нормативы для ИЖС должны были быть применены в полном объёме, - отметили в пресс-службе правительства Бурятии.
Жителям Бурятии, получившим уведомления о начислениях за февраль 2020 года, будет произведён автоматический перерасчёт. Дополнительно обращаться за перерасчётом не требуется.
Услуга по обращению с ТКО является коммунальной, и на неё распространяются такие же льготы и субсидии, как и на другие виды коммунальных услуг.
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