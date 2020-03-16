В Иркутской области директор компании незаконно продал древесины на 1,5 млн

Уголовное дело передано в суд



В Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего жителя города Братска. Он обвиняется в «Перевозке в целях сбыта, сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, совершенные в особо крупном размере».



С июля по август 2014 года мужчина, являясь директором одной из коммерческой организации, перевёз на автомобиле и продал незаконно заготовленную сосну и лиственницу в общем объёме 4 тысячи кубических метров на сумму свыше 1 миллиона 400 тысяч рублей другой коммерческой организации.



- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи, с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщают в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.





