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В Бурятии погибли почти 400 краснокнижных осетров

В Бурятии погибли почти 400 краснокнижных осетров
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Прокуратура выясняет причины массовой гибели рыбы

В Бурятии природоохранная прокуратура организовала проверку по факту массовой гибели краснокнижного байкальского осетра. Так, в Гусиноозерском осетровом рыбоводном хозяйстве погибло 384 особи осетра общей массой 192 кг.

Для выяснения причин проведены необходимые исследования, взяты пробы воды, корма. Согласно предварительным данным, имеются признаки герпесвирусной болезни рыбы.

- Проверочные мероприятия продолжаются. По их итогам при наличии оснований прокуратурой будут приняты принципиальные меры реагирования для привлечения к ответственности лиц, виновных в экологическом происшествии, - сообщили в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.
прокуратура осётр
 
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