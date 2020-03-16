Прокуратура выясняет причины массовой гибели рыбы
В Бурятии природоохранная прокуратура организовала проверку по факту массовой гибели краснокнижного байкальского осетра. Так, в Гусиноозерском осетровом рыбоводном хозяйстве погибло 384 особи осетра общей массой 192 кг.
Для выяснения причин проведены необходимые исследования, взяты пробы воды, корма. Согласно предварительным данным, имеются признаки герпесвирусной болезни рыбы.
- Проверочные мероприятия продолжаются. По их итогам при наличии оснований прокуратурой будут приняты принципиальные меры реагирования для привлечения к ответственности лиц, виновных в экологическом происшествии, - сообщили в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.
В Бурятии погибли почти 400 краснокнижных осетров
Общество, Фото:
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