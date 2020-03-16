Юная жительница Бурятии обворовала соседа от безделья

Девушка украла продукты, фотоаппарат и чемодан с блеснами для ловли рыбы
Вечером 13 марта в полицию с заявлением о краже обратился житель села Курумкан. Мужчина сообщил, что пока он был в отъезде, к нему в дом проникли неизвестные и украли продукты, фотоаппарат и чемодан с блеснами для ловли рыбы. Ущерб потерпевший оценил в 10 тысяч рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлена подозреваемая. Ею оказалась 17-летняя местная жительница.
Следователем установлено, что злоумышленница проникла в частный дом, выставив оконное стекло на веранде. Украденное, за исключением продуктов, изъято и будет возвращено владельцу. Подозреваемая возместила ущерб потерпевшему и пояснила, что совершила преступление от безделья.
За кражу возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
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Общество, Фото:
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