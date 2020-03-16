Возбуждено уголовное дело
Утром 13 марта в полицию с заявлением о грабеже обратилась улан-удэнка. Женщина сообщила, что на остановке общественного транспорта подросток на глазах у её несовершеннолетнего сына украл мобильный телефон. Ущерб составил более 6 тысяч рублей.
Вскоре полицейские установили подозреваемого, им оказался 15-летний школьник. Подросток пояснил дознавателю, что мобильный телефон он не украл, а нашёл на стадионе. Мальчик из благополучной семьи, но ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов за совершение противоправных деяний. Украденный гаджет изъят.
В настоящее время с семьёй работают инспекторы по делам несовершеннолетних. Выясняются причины и обстоятельства происшествия.
За грабёж возбуждено уголовное дело. Проводится расследование, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
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В Улан-Удэ подросток ограбил ребёнка
Общество, Фото:
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