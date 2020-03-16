Бурятия определит чемпионов республики по лыжным гонкам

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В Баргузинском районе состоится чемпионат и первенство РБ



С 21 по 25 марта в посёлке Усть-Баргузин Баргузинского района Бурятии пройдут чемпионат и первенство республики по лыжным гонкам.



В соревнованиях примут участие спортсмены с 2005 года рождения и старше. В командном спринте участвуют спортсмены от одной спортивной организации.



Программа соревнований



21 марта

19:00 – Заседание судейской коллегии и утверждение программы



22 марта

11:00 – Скиатлон (классический +свободный стиль)



23 марта

11:00 – Командный спринт (стиль свободный)



25 марта

11:00 – Гонка классическим стилем (старт раздельный)



Участники, занявшие призовые места по каждому дню соревнований, награждаются медалями, дипломами и денежными призами. Об этом сообщает пресс-служба федерации лыжных гонок РБ.



Возрастное ограничение 0+