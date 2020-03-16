В Баргузинском районе состоится чемпионат и первенство РБ
С 21 по 25 марта в посёлке Усть-Баргузин Баргузинского района Бурятии пройдут чемпионат и первенство республики по лыжным гонкам.
В соревнованиях примут участие спортсмены с 2005 года рождения и старше. В командном спринте участвуют спортсмены от одной спортивной организации.
Программа соревнований
21 марта
19:00 – Заседание судейской коллегии и утверждение программы
22 марта
11:00 – Скиатлон (классический +свободный стиль)
23 марта
11:00 – Командный спринт (стиль свободный)
25 марта
11:00 – Гонка классическим стилем (старт раздельный)
Участники, занявшие призовые места по каждому дню соревнований, награждаются медалями, дипломами и денежными призами. Об этом сообщает пресс-служба федерации лыжных гонок РБ.
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Бурятия определит чемпионов республики по лыжным гонкам
Общество, Фото:
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