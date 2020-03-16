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В Бурятии шаманы провели ритуал по «изгнанию» коронавируса

В Бурятии шаманы провели ритуал по «изгнанию» коронавируса
Общество,  Фото:скриншот
Они провели специальный обряд с бубнами и вхождением в транс

В Бурятии религиозная организация шаманов «Тэнгэри» провела специальный обряд, чтобы защитить республику от коронавирусной инфекции, сообщает новостной паблик Mash.

«Были и бубны, и ритуальные костюмы, и вхождение в транс», говорится в паблике. 

- Всякая болезнь несёт кармические особенности нашей планеты. Она всегда приходит, когда преобладает материальное начало над духовными постулатами. Еженедельно у нас проходят обряды почитания своих покровителей и божеств, чтобы кармическая основа нашего тела была защищена от всяких невзгод, в том числе и от коронавируса. Чтобы не было массового характера болезни, - пояснил верховный шаман Бурятии Баир Цырендоржиев.

В комментариях к видеоролику пользователи Сети шутят: «Можно спать спокойно», «Интересно если Путина будут изгонять, он уйдет?! Тогда я поверю в шаманскую силу!», «В других странах строят больницы, пытаются найти лекарство и изобрести вакцину, в это время в нашей стране...», «Ну вот! А вы все боялись, а где можно найти этих шаманов, мне нужно кредит изгнать», «Если там медицина на том же уровне, что и всей стране, то это не поможет...».

Как сообщал «Байкал-Daily», больных коронавирусом в Бурятии на данный момент нет. На сегодня число заражённых коронавирусом в мире составляет 163 611, погибших – 6 472, выздоровевших – 76 059. Стоит отметить, что заболеванию подвержены люди пенсионного возраста с ослабленным иммунитетом. 

шаманы коронавирус
 
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