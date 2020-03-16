Лично-командные соревнования пройдут в помещении центрального стадиона Улан-Удэ
22 марта в Улан-Удэ пройдёт лично-командное первенство по шатару (бурятским шахматам), в рамках проведения шахматного фестиваля «Белый месяц» ассоциации землячеств этнической Бурятии. Турнир проводится в помещении центрального стадиона с 11:00.
Приглашаются команды землячеств Бурятии, Агинского Бурятского округа и Усть-Ордынского Бурятского округа. В составе команды – 5 человек: 2 мужчин, женщина, ветеран, школьник.
Регистрация команд и участников по месту проведения – с 9:45 до 10:45. Начало первого тура в 11:00. Закрытие турнира в 17:30.
Занявшие призовые места в командном первенстве и по доскам награждаются дипломами и денежными призами. Об этом сообщает пресс-служба федерации шахмат Бурятии.
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Землячества этнической Бурятии проведут первенство по шатару
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