Поправки в Основной закон поступили в Конституционный суд России

Заключение о поправках судьи вынесут в течение семи дней
Конституционный суд России получил запрос президента Владимира Путина на рассмотрение соответствия закона о поправке нормам Конституции. Накануне президент РФ подписал закон по предлагаемым изменениям в Основной закон после того, как он был одобрен Госдумой, Советом Федерации и парламентами регионов страны, в том числе на внеочередной сессии Народного Хурала Бурятии.
Заключение о поправках судьи Конституционного суда вынесут в течение семи дней, уточняется на официальном сайте президента страны. Отметим, что процесс вынесения решения не будет публичным, поскольку не предполагает сторон-участниц, которым необходима гласность и состязательность.
Если судьи Конституционного суда установят, что предлагаемые изменения не противоречат положениям первой, второй и девятой глав Основного закона, их вынесут на всероссийское голосование, которое запланировано на 22 апреля. Поправки будут признаны одобренными в случае поддержки половины участников голосования.
Поправки наполняют конкретным содержанием в Основном законе понятие социального государства. Так, в Конституции закрепляется, что МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума, закрепляется обязательная индексация пенсий, пособий и иных социальных выплат. «Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается», — говорится в тексте закона. На уровне Конституции РФ также объявляется правопреемницей Советского Союза. В законе отражено, что для защиты традиционных ценностей вводится положение о том, что брак — это союз мужчины и женщины, а дети объявляются важнейшим приоритетом госполитики России.
Поправки предусматривают обнуление президентских сроков предыдущих глав государства и введение запрета занимать пост президента более двух сроков и обеспечивают неприкосновенность для бывших глав государства. Кроме того, поправки закрепляют в Конституции роль и полномочия Госсовета, изменяют порядок назначения министров и руководителей силовых ведомств, а также расширяют полномочия Конституционного суда.
Напомним, с предложением внести поправки в Конституцию Владимир Путин выступил в ходе ежегодного послания Федеральному собранию в начале 2020 года. Президент в конце января внёс в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию. Также в Госдуме поддержали предложение провести голосование 22 апреля, этот день будет объявлен нерабочим.
Поправки в Основной закон поступили в Конституционный суд России
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