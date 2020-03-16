Военные рассказали об особенностях профессии и перспективах в карьере
В Бурятии представители танкового соединения и соединения связи общевойскового объединения ВВО провели информационные беседы на тему «Движение Юнармии» с учащимися подшефных школ.
Офицеры рассказали ребятам о значимости и ответственности кандидатов, вступивших в ряды Юнармии, об истории его создания и в каких мероприятиях ребята смогут принимать участие, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
Также во время встреч школьникам рассказали о буднях военнослужащих воинских частей, на территории которых прошли встречи, особенностях военной профессии, перспективах военной карьеры, а также разъяснили школьникам порядок поступления в вузы минобороны.
Всего в мероприятии приняло участие более 100 учеников республиканской Кадетской школы интернат и учащихся 9 классов школы № 47.
В Бурятии офицеры провели беседу с юнармейцами
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