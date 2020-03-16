Малышку назвали Кристиной
13 марта 2020 года Кабанским районным отделом зарегистрировано рождение 100-й малышки. Старший инспектор Кабанского районного отдела управления ЗАГС Бурятии Веретенина Елена поздравила мамочку с появлением на свет долгожданной дочери Кристины.
В семье Синюшкиных Евгения и Алины это второй ребёнок. Маме вручили свидетельство о рождении дочери и пожелали дочери расти здоровой, счастливой, доброй девочкой, сообщает пресс-служба республиканского ЗАГСа.
В Кабанском районе Бурятии родился сотый ребёнок
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Для диагностирования заболевания нет необходимости отбирать кровь: достаточно отобрать ватным тампоном образец из носоглотки
Заключение о поправках судьи вынесут в течение семи дней
Военные рассказали об особенностях профессии и перспективах в карьере
Малышку назвали Кристиной
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с мероприятия
Жители Бурятии поздравляют его в соцсетях
Заявки принимаются до конца апреля
На сегодня больных коронавирусной инфекцией в Бурятии нет
В КГХ прошла встреча с зоозащитниками и ООО «МИГ»
Мужчина совершил два преступления подряд
Между мужчиной и женщиной ранее вспыхнула ссора
Начальнику межмуниципального отдела внесено представление
По данным Бурятского гидрометцентра, 16 марта по республике местами небольшой снег
Общество, 15.03.2020
В выпуске показаны заезды гусеничного «Бентли», дрифт, гонка с вертолётом
Общество, 15.03.2020
Они завоевали золотые медали в командных соревнованиях