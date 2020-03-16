Разработанные в России тест-системы на COVID-19 дают результат за 2-4 часа

Для диагностирования заболевания нет необходимости отбирать кровь: достаточно отобрать ватным тампоном образец из носоглотки



Диагностические системы для определения коронавируса COVID-19, произведённые в России, дают результат максимум в течение четырёх часов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Роспотребнадзор.



- Результат анализа можно получить уже через 2-4 часа, - говорится в сообщении пресс-службы ведомства, распространённом в субботу.



Специалистами Роспотребнадзора разработаны два варианта диагностических наборов для определения присутствия вируса в организме человека, уточняют в пресс-службе. Наборы основаны на молекулярно-генетическом методе исследования (так называемой полимеразной цепной реакции, ПЦР).



- Использование этого метода даёт тест-системам значительные преимущества, подчеркивается в сообщении. Во-первых, метод обладает высокой чувствительностью - с использованием разработанных тест-систем возможно обнаруживать единичные копии вирусов. А во-вторых, для диагностирования заболевания нет необходимости отбирать кровь: достаточно отобрать ватным тампоном образец из носоглотки, - говорится в материале «Интерфакс».



Ранее в субботу Роспотребнадзор сообщил, что, по состоянию на 14 марта, в России проведено 94,8 тыс. тестов на коронавирус.



Как сообщалось, тесты делают не только всем приезжающим из неблагополучных по коронавирусу стран, но и каждому пациенту с пневмонией в РФ.



