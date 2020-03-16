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В Улан-Удэ опровергли слухи о больном коронавирусом

В Улан-Удэ опровергли слухи о больном коронавирусом
Общество,  Фото:pixabay.com
На сегодня больных коронавирусной инфекцией в Бурятии нет

Накануне в СМИ прошла информация, что в Улан-Удэ выявлен подтверждённый случай заражения коронавирусом.

Сегодня утром в пресс-службе республиканского управления Роспотребнадзора «Байкал-Daily» уточнили, что информация не соответствует действительности. Больных коронавирусом в Бурятии нет.

Также в управлении сообщили, что во избежание случаев заражения нужно соблюдать элементарные правила соблюдения гигиены: мыть руки с мылом, воздержаться от посещения мест с массовым скоплением людей, а также желательно ограничить выезды за пределы республики.

Как сообщал «Байкал-Daily», в выходные появилась информация о якобы больных коронавирусом матери с детьми, которые недавно вернулись из Кореи. Однако результаты на коронавирус у всех четверых оказались отрицательными. Но поскольку семья вернулась из страны с неблагоприятной эпидситуацией, их поместили на карантин.

На сегодня число заражённых коронавирусом в мире составляет 163 611, погибших – 6 472, выздоровевших – 76 059. Стоит отметить, что заболеванию подвержены люди пенсионного возраста с ослабленным иммунитетом.


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