На сегодня больных коронавирусной инфекцией в Бурятии нет
Накануне в СМИ прошла информация, что в Улан-Удэ выявлен подтверждённый случай заражения коронавирусом.
Сегодня утром в пресс-службе республиканского управления Роспотребнадзора «Байкал-Daily» уточнили, что информация не соответствует действительности. Больных коронавирусом в Бурятии нет.
Также в управлении сообщили, что во избежание случаев заражения нужно соблюдать элементарные правила соблюдения гигиены: мыть руки с мылом, воздержаться от посещения мест с массовым скоплением людей, а также желательно ограничить выезды за пределы республики.
Как сообщал «Байкал-Daily», в выходные появилась информация о якобы больных коронавирусом матери с детьми, которые недавно вернулись из Кореи. Однако результаты на коронавирус у всех четверых оказались отрицательными. Но поскольку семья вернулась из страны с неблагоприятной эпидситуацией, их поместили на карантин.
На сегодня число заражённых коронавирусом в мире составляет 163 611, погибших – 6 472, выздоровевших – 76 059. Стоит отметить, что заболеванию подвержены люди пенсионного возраста с ослабленным иммунитетом.
В Улан-Удэ опровергли слухи о больном коронавирусом
Общество, Фото:
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