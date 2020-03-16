В Бурятии мужчина, убив подругу, инсценировал её самоубийство

Между мужчиной и женщиной ранее вспыхнула ссора



Кяхтинским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве.



В августе 2019 года между пьяным мужчиной и его знакомой, у которой он находился в гостях, произошла ссора. В ходе перепалки женщина стала оскорблять приятеля нецензурной бранью.



Разозлившись, житель Бурятии кухонным ножом нанёс подруге не менее десяти ударов. От полученных травм женщина скончалась спустя непродолжительное время. После чего обвиняемый, инсценируя самоубийство, вложил нож в левую руку приятельницы и покинул дом.



Мужчина признан виновным в умышленном причинении смерти другому человеку. Ему назначено наказание в виде 9 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе суда.

