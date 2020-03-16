Начальнику межмуниципального отдела внесено представление
Как выяснила прокурорская проверка, межмуниципальный Селенгинский отдел управления Росреестра по Бурятии в Закаменском районе нарушал закон в сфере земельных отношений.
- В нарушение земельного законодательства специалист отдела при осуществлении государственного земельного надзора не обеспечивала ознакомление проверяемых лиц с актами проверок. В материалах проверок отсутствовали сведения о вручении предписаний по результатам проверочных мероприятий, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Кроме того, по итогам административного обследования объектов земельных отношений при наличии оснований не проводились внеплановые проверки.
Начальнику межмуниципального отдела внесено представление, которое удовлетворено, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Прокуратура Бурятии выявила нарушения в деятельности Росреестра
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