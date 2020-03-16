Прокуратура Бурятии выявила нарушения в деятельности Росреестра

Начальнику межмуниципального отдела внесено представление



Как выяснила прокурорская проверка, межмуниципальный Селенгинский отдел управления Росреестра по Бурятии в Закаменском районе нарушал закон в сфере земельных отношений.



- В нарушение земельного законодательства специалист отдела при осуществлении государственного земельного надзора не обеспечивала ознакомление проверяемых лиц с актами проверок. В материалах проверок отсутствовали сведения о вручении предписаний по результатам проверочных мероприятий, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



Кроме того, по итогам административного обследования объектов земельных отношений при наличии оснований не проводились внеплановые проверки.



Начальнику межмуниципального отдела внесено представление, которое удовлетворено, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

