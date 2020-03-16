По данным Бурятского гидрометцентра, 16 марта по республике местами небольшой снег
По северному Прибайкалью умеренные снегопады. Ветер западный 5-10, местами до 14 м/с. Температура ночью 3-8, местами 11-16 мороза, днём 1-6, по югу до 12 тепла, по северным районам местами 1-6 мороза
В Улан-Удэ слабый снег. Ветер западный ночью 4-9, днём 7-12 м/с. Температура ночью 3-5 мороза, днём 4-6 тепла.
В Бурятии местами до +12 градусов
Общество, Фото:
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