Популярный блогер опубликовал в Сети выпуск о поездке на «Байкальскую милю»

Популярный блогер AcademeG (Константин Заруцкий) опубликовал 13 марта на своём YouTube-канале выпуск про фестиваль «Байкальская миля», который прошёл в Бурятии с 27 февраля по 1 марта. Напомним, он привёз на соревнования Ultratank – гусеничный «Бентли».
После кадров, как все они готовились к состязаниям, блогер озвучивает планы по фестивалю – какие рекорды они планируют поставить на льду Байкала.
- Наша задача сегодня – попытаться зафиксировать официальный мировой рекорд скорости для гусеничных транспортных средств, который, по-моему, на сегодня составляет 105, то есть нам сегодня нужно перевалить 105 – в этом нет проблемы. Но есть ещё наша давняя «вендетта» – поехать и побить неофициальный мировой рекорд скорости, который на сегодня равен 130 км/час. Мы уже ранее пытались это сделать, и 130 он точно едет. Но это было на твёрдом грунте, это было на асфальте, - говорит AcademeG.
Но на фестивале под машинами лёд.
- Как вы понимаете, со снегом будет очень скользко. В принципе, у нас есть доступное для установления рекорда расстояние – порядка мили, то есть от места старта до ворот – миля с небольшим, по-моему, хвостиком или вообще ровно миля. Таким образом, мы в конце этой мили должны показать максимальную скорость – 130. До этого у нас этого не получалось: чтобы разогнаться до 130, нам нужно на самом деле 2 километра, а у нас их сегодня 1,6 км. Мы немного «отшились», и если у нас получится 130 перевалить – это будет вообще идеально. Но в любом случае мы сегодня хотя бы официально зарегистрируем то, что по Книге рекордов России это официально самый быстрый гусеничный транспорт в мире, - анонсирует он.
Дальше показываются эффектные заезды. Как сообщал «Байкал-Daily», «Бентли» на гусеничном ходу в итоге разогнался до 125 километров в час на дистанции в милю или 1,6 километров и тем самым поставил официальный рекорд. Последний был зафиксирован Книгой рекордов России.
Однако блогер и его команда не смогли побить неофициальный мировой рекорд – 130 км/ч. В выпуске они отмечают, что хотят приехать сюда вновь – чтобы всё-таки добиться поставленной цели.
Также в выпуске есть дрифт, гонка с вертолётом Ми-8, затем общий заезд со всеми участниками. «Чтобы вы понимали, как это выглядит. Значит, впереди велосипедисты, мотоциклисты, за ними едет танк. Справа «вертуха». Вот, что это было? Человек на скейте, шипованном. В целом, это довольно прикольно», делится впечатлениями автоблогер от общего заезда.
В конце видео говорится о плюсах и минусах поездки и апробации гусеничного «Бентли» на байкальском льду.
- Это проект, который 100%, можно сказать, «неютубный». Он испытывается по всем высочайшим стандартам надёжности. Как писали в комментариях – «то чувство, когда «Бентли» путешествует больше, чем я». И это факт. Если бы не Бентли, мы бы столько точно не путешествовали. То есть всё происходит из-за этой машины, из-за идеи, - отмечает он.
Гусеничный «Бентли» Academeg создал в мае 2019 года. После появления на YouTubе видеоролика с тест-драйвом удивительной машины о ней написали иностранные СМИ. Произошёл всплеск просмотров.