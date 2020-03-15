Бурятские лучники стали обладателями кубка Азии

Они завоевали золотые медали в командных соревнованиях



Завершился кубок Азии, который проходил с 9 по 14 марта в Таиланде.



Среди женщин в классическом луке Инна Степанова и Светлана Гомбоева в команде вместе с Ксенией Перовой из Свердловской области в матче за золото одержали победу со счётом 5:3. Их соперницами были представительницы Вьетнама.

⠀

Среди мужчин в классическом луке Баир Цыбекдоржиев в команде с Галсаном Базаржаповым (Забайкальский край) и Артёмом Махненко (Москва) заняли высшую ступень пьедестала.

⠀

Инна Степанова и Галсан Базаржапов стали серебряными призёрами в команде микст. Ребята стреляли против команды Японии, исход матча решила перестрелка.

⠀

В личном зачёте Баир Цыбекдоржиев в упорной борьбе выиграл матч за бронзу. Его соперником был Антти Текониеми (Финляндия), счёт матча 6:4.

⠀

Также в личном зачёте Инна Степанова заняла 4 место, сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.

⠀



