Они завоевали золотые медали в командных соревнованиях
Завершился кубок Азии, который проходил с 9 по 14 марта в Таиланде.
Среди женщин в классическом луке Инна Степанова и Светлана Гомбоева в команде вместе с Ксенией Перовой из Свердловской области в матче за золото одержали победу со счётом 5:3. Их соперницами были представительницы Вьетнама.
⠀
Среди мужчин в классическом луке Баир Цыбекдоржиев в команде с Галсаном Базаржаповым (Забайкальский край) и Артёмом Махненко (Москва) заняли высшую ступень пьедестала.
⠀
Инна Степанова и Галсан Базаржапов стали серебряными призёрами в команде микст. Ребята стреляли против команды Японии, исход матча решила перестрелка.
⠀
В личном зачёте Баир Цыбекдоржиев в упорной борьбе выиграл матч за бронзу. Его соперником был Антти Текониеми (Финляндия), счёт матча 6:4.
⠀
Также в личном зачёте Инна Степанова заняла 4 место, сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.
⠀
Бурятские лучники стали обладателями кубка Азии
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Они завоевали золотые медали в командных соревнованиях
Акция была приурочена к празднованию в 2020 году 75-летия Великой Победы
Подать заявку можно с 20 марта до 2 апреля
Они исполнили танец в честь завершения гастролей
Мужчина три года скрывался в Монголии
В десятке аутсайдеров также оказались и соседние регионы – Иркутская область и Забайкальский край
По данным Бурятского гидрометцентра, 15 марта по республике переменная облачность
Птицу вылечили и отпустили на волю
Женщина украла растительное масло и пачку чая
Один из детей затемпературил, когда вернулся домой
Легковушка автомобилистов сломалась, и в ней закончился бензин
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж из городской поликлиники №1
Ущерб составил 6,5 тысяч рублей
Грабителя запечатлела камера видеонаблюдения
Потенциальные резиденты готовы инвестировать в здравоохранение, туризм, пищевую промышленность, разработку полезных ископаемых