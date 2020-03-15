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В Бурятии объявлен конкурс на получение субсидии на поддержку фильмов

В Бурятии объявлен конкурс на получение субсидии на поддержку фильмов
Общество,  Фото:pixabay.com
Подать заявку можно с 20 марта до 2 апреля

Министерство культуры Бурятии объявляет о приёме заявок от организаций кинематографии на участие в конкурсном отборе на получение субсидии из республиканского бюджета на поддержку и прокат национальных фильмов.

- Субсидия на поддержку и прокат национальных фильмов Бурятии предоставляется на возмещение части затрат, связанных с прокатом, показом фильмов для детей и юношества, дебютных, авторских и экспериментальных игровых национальных фильмов, национальных фильмов социально значимой тематики и анимационных национальных фильмов, в том числе на показ фильмов в межрегиональных кинофестивалях, кинорынках, кинонеделях, - сообщили в министерстве.

Предоставление субсидий проводится на основании соглашения, заключённого министерством с получателем субсидии - организацией кинематографии.

Подробности можно узнать на сайте минкультуры республики. 
конкурс минкультуры РБ
 
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