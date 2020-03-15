 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 Марта

14 Марта

13 Марта

Популярное

Артисты театра «Байкал» станцевали под песню Little Big

Артисты театра «Байкал» станцевали под песню Little Big
Общество, 
Они исполнили танец в честь завершения гастролей

Артисты театра «Байкал» задорно станцевали под песню «Uno» группы Little Big. Видео короткого танца выложено в официальном аккаунте театра в «Инстаграме».

- Всё! Гэртээ! Домой! Москва, Самара, Тольятти, Ульяновск, Казань, Ижевск, Тюмень, Красноярск, Абакан, Кызыл, спасибо! Улан-Удэ, до встречи! – так подписан ролик. 



Пользователи восхищаются артистами в Сети: 

«Класс, так может только Байкал, вы уникальны, смотреть на вас можно бесконечно»
«Через экран ваша энергетика ощущается»
«Красавчики! Плодотворно поработали, можно и на отдых»
«Столько классного позитива!!!»
«Какие вы классные. Наша гордость, молодцы!!!»
«Вы лучшие»

Отметим, что с песней «Uno» группа «Little Big» выступит на музыкальном конкурсе «Евровидение».


танцы театр "Байкал"
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Артисты театра «Байкал» станцевали под песню Little Big
Артисты театра «Байкал» станцевали под песню Little Big
Общество, 15.03.2020
Они исполнили танец в честь завершения гастролей
Бурятия вошла в десятку аутсайдеров экологического рейтинга
Бурятия вошла в десятку аутсайдеров экологического рейтинга
Общество, 15.03.2020
В десятке аутсайдеров также оказались и соседние регионы – Иркутская область и Забайкальский край
В Бурятии сохранится тёплая погода
В Бурятии сохранится тёплая погода
Общество, 15.03.2020
По данным Бурятского гидрометцентра, 15 марта по республике переменная облачность
Жительница Бурятии ограбила магазин на 375 рублей
Жительница Бурятии ограбила магазин на 375 рублей
Общество, 14.03.2020
Женщина украла растительное масло и пачку чая 
В Бурятии изолировали вернувшихся из Кореи мать с детьми
В Бурятии изолировали вернувшихся из Кореи мать с детьми
Общество, 14.03.2020
Один из детей затемпературил, когда вернулся домой
В Бурятии спасатели эвакуировали застрявших на Байкале людей
В Бурятии спасатели эвакуировали застрявших на Байкале людей
Общество, 14.03.2020
Легковушка автомобилистов сломалась, и в ней закончился бензин
В Бурятии диспансеризацию можно пройти в выходные
В Бурятии диспансеризацию можно пройти в выходные
Общество, 14.03.2020
  «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж из городской поликлиники №1
На ТОР «Бурятия» появятся 13 новых резидентов
На ТОР «Бурятия» появятся 13 новых резидентов
Общество, 14.03.2020
Потенциальные резиденты готовы инвестировать в здравоохранение, туризм, пищевую промышленность, разработку полезных ископаемых
В Иркутске осудят ОПГ за организацию подпольного казино
В Иркутске осудят ОПГ за организацию подпольного казино
Общество, 14.03.2020
Два игорных заведения функционировали в течение трёх лет
В Улан-Удэ начнётся работа по обеспечению «сотых» кварталов водой
В Улан-Удэ начнётся работа по обеспечению «сотых» кварталов водой
Общество, 14.03.2020
У 20 тысяч жителей появится возможность подключиться сетям водоснабжения
Житель Бурятии отсудил более 97 тысяч за некачественный смартфон
Житель Бурятии отсудил более 97 тысяч за некачественный смартфон
Общество, 14.03.2020
Магазин отказался добровольно возвращать стоимость негодного смартфона  

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^