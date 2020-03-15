Артисты театра «Байкал» станцевали под песню Little Big



«Класс, так может только Байкал, вы уникальны, смотреть на вас можно бесконечно»

«Через экран ваша энергетика ощущается»

«Красавчики! Плодотворно поработали, можно и на отдых»

«Столько классного позитива!!!»

«Какие вы классные. Наша гордость, молодцы!!!»

«Вы лучшие»



Отметим, что с песней «Uno» группа «Little Big» выступит на музыкальном конкурсе «Евровидение».







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