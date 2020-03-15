Артисты театра «Байкал» станцевали под песню Little Big

Они исполнили танец в честь завершения гастролей
Артисты театра «Байкал» задорно станцевали под песню «Uno» группы Little Big. Видео короткого танца выложено в официальном аккаунте театра в «Инстаграме».
- Всё! Гэртээ! Домой! Москва, Самара, Тольятти, Ульяновск, Казань, Ижевск, Тюмень, Красноярск, Абакан, Кызыл, спасибо! Улан-Удэ, до встречи! – так подписан ролик.
Пользователи восхищаются артистами в Сети:
«Класс, так может только Байкал, вы уникальны, смотреть на вас можно бесконечно»
«Через экран ваша энергетика ощущается»
«Красавчики! Плодотворно поработали, можно и на отдых»
«Столько классного позитива!!!»
«Какие вы классные. Наша гордость, молодцы!!!»
«Вы лучшие»
Отметим, что с песней «Uno» группа «Little Big» выступит на музыкальном конкурсе «Евровидение».
Они исполнили танец в честь завершения гастролей
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