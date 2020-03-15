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Бурятия вошла в десятку аутсайдеров экологического рейтинга

Бурятия вошла в десятку аутсайдеров экологического рейтинга
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В десятке аутсайдеров также оказались и соседние регионы – Иркутская область и Забайкальский край 

13 марта общероссийской общественной организацией «Зелёный патруль» опубликован очередной «Национальный экологический рейтинг» по итогам прошедшей зимы.

- Зима закончилась, а так кажется, что в Москве она и не начиналась. Морозов не было вообще, что очень настораживает. Вредители полей и лесов не погибли от сильных морозов, снежного покрова в Европейской части России не накопилось, а значит и достаточного запаса влаги в почве не будет. Если весна и лето будут без дождей, то нас ждет очень засушливое тёплое время года. Потепление климата ощущается всё явственнее, но ещё не понятно, радоваться ему или нет. Вечная мерзлота на севере и в Сибири активно тает с выбросами метана — самого агрессивного парникового газа. Белые медведи не могут найти пропитания во льдах, а тюлени вывести потомство, - отметил Андрей Нагибин, руководитель «Зелёного патруля».

Как сообщает пресс-служба организации, по итогам зимы 2019-2020 годов в десятке лидеров «Национального экологического рейтинга» находятся: 

1. Тамбовская область;
2. Белгородская область;
3. Республика Алтай;
4. Алтайский край;
5. Москва;
6. Курская область;
7. Магаданская область;
8. Чукотский АО;
9. Республика Коми;
10. Санкт-Петербург.

В десятке лидеров традиционно находятся передовые сельскохозяйственные регионы, где нет большого уровня промышленного загрязнения, удалённые малонаселённые регионы, а также города - Москва и Санкт-Петербург. Уровень финансирования природоохранных программ в последних на порядки выше, соответственно - и результат есть.

Десятка аутсайдеров рейтинга по итогам зимы выглядит так:

76. Республика Бурятия;
77. Московская область;
78. Оренбургская область;
79. Забайкальский край;
80. Республика Саха (Якутия);
81. Омская область;
82. Красноярский край;
83. Свердловская область;
84. Челябинская область;
85. Иркутская область.

- В Иркутской области, к сожалению, программа ликвидации накопленного ущерба Байкальского ЦБК так и буксует на месте. 1-го февраля мы должны были увидеть план практических мероприятий. 29-го февраля так его и не дождались. А ведь опасность схода селевых потоков в городе Байкальске с горного хребта Хамар-Дабан никуда не исчезла, и в любую минуту можно ждать трагических новостей о смыве в озеро Байкал миллионов тонн отходов закрытого целлюлознобумажного производства. Деньги на рекультивацию выделены, контроль всесторонний, а результат? Дождемся аварии, чтобы завести бесперспективные уголовные дела? Байкал не простит. Добавьте к этому проблему ртутного загрязнения в городе Усолье-Сибирское. Наши эксперты еще в 1998 году фиксировали металлические ртутные шары размером с кулак взрослого мужчины в закрытом цехе ртутного электролиза «Усольехимпром». Ничего не изменилось за прошедшие четверть века, - рассказал Андрей Нагибин.

«Только тогда, когда Глава Росприроднадзора Светлана Радионова объявила о тяжёлой экологической ситуации в регионе, на неё стали обращать внимание и делать попытки её исправить. Также бесконтрольные выбросы в атмосферу города Братска, проблема загрязнения хозбытовыми стоками озера Байкал, водоросль спирогира на мелководье - и вы согласитесь, что последнее место Иркутской области в рейтинге абсолютно объективно. Республика Бурятия тоже несёт ответственность за сохранение «колодца планеты», добавил он.

Также в сообщении общественной организации говорится об экологической обстановке в других регионах России.

 
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