Бурятия вошла в десятку аутсайдеров экологического рейтинга



13 марта общероссийской общественной организацией «Зелёный патруль» опубликован очередной «Национальный экологический рейтинг» по итогам прошедшей зимы.



- Зима закончилась, а так кажется, что в Москве она и не начиналась. Морозов не было вообще, что очень настораживает. Вредители полей и лесов не погибли от сильных морозов, снежного покрова в Европейской части России не накопилось, а значит и достаточного запаса влаги в почве не будет. Если весна и лето будут без дождей, то нас ждет очень засушливое тёплое время года. Потепление климата ощущается всё явственнее, но ещё не понятно, радоваться ему или нет. Вечная мерзлота на севере и в Сибири активно тает с выбросами метана — самого агрессивного парникового газа. Белые медведи не могут найти пропитания во льдах, а тюлени вывести потомство, - отметил Андрей Нагибин, руководитель «Зелёного патруля».



Как сообщает пресс-служба организации, по итогам зимы 2019-2020 годов в десятке лидеров «Национального экологического рейтинга» находятся:



1. Тамбовская область;

2. Белгородская область;

3. Республика Алтай;

4. Алтайский край;

5. Москва;

6. Курская область;

7. Магаданская область;

8. Чукотский АО;

9. Республика Коми;

10. Санкт-Петербург.



В десятке лидеров традиционно находятся передовые сельскохозяйственные регионы, где нет большого уровня промышленного загрязнения, удалённые малонаселённые регионы, а также города - Москва и Санкт-Петербург. Уровень финансирования природоохранных программ в последних на порядки выше, соответственно - и результат есть.



Десятка аутсайдеров рейтинга по итогам зимы выглядит так:



76. Республика Бурятия;

77. Московская область;

78. Оренбургская область;

79. Забайкальский край;

80. Республика Саха (Якутия);

81. Омская область;

82. Красноярский край;

83. Свердловская область;

84. Челябинская область;

85. Иркутская область.



- В Иркутской области, к сожалению, программа ликвидации накопленного ущерба Байкальского ЦБК так и буксует на месте. 1-го февраля мы должны были увидеть план практических мероприятий. 29-го февраля так его и не дождались. А ведь опасность схода селевых потоков в городе Байкальске с горного хребта Хамар-Дабан никуда не исчезла, и в любую минуту можно ждать трагических новостей о смыве в озеро Байкал миллионов тонн отходов закрытого целлюлознобумажного производства. Деньги на рекультивацию выделены, контроль всесторонний, а результат? Дождемся аварии, чтобы завести бесперспективные уголовные дела? Байкал не простит. Добавьте к этому проблему ртутного загрязнения в городе Усолье-Сибирское. Наши эксперты еще в 1998 году фиксировали металлические ртутные шары размером с кулак взрослого мужчины в закрытом цехе ртутного электролиза «Усольехимпром». Ничего не изменилось за прошедшие четверть века, - рассказал Андрей Нагибин.



«Только тогда, когда Глава Росприроднадзора Светлана Радионова объявила о тяжёлой экологической ситуации в регионе, на неё стали обращать внимание и делать попытки её исправить. Также бесконтрольные выбросы в атмосферу города Братска, проблема загрязнения хозбытовыми стоками озера Байкал, водоросль спирогира на мелководье - и вы согласитесь, что последнее место Иркутской области в рейтинге абсолютно объективно. Республика Бурятия тоже несёт ответственность за сохранение «колодца планеты», добавил он.



Также в сообщении общественной организации говорится об экологической обстановке в других регионах России.



