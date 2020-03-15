По данным Бурятского гидрометцентра, 15 марта по республике переменная облачность
Ночью преимущественно без осадков, днём местами небольшой снег. Ветер ночью восточный 4-9, днем с переходом на западный, местами до 14 м/с. Температура ночью 8-13, местами 3-8, по северным районам при прояснении 17-22, днём 0-5, местами до 10 тепла, по северным районам при облачности 2-7 мороза.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер ночью восточный 3-8, днём с переходом на западный 6-11 м/с. Температура ночью 8-10 мороза, днём 2-4 тепла.
В Бурятии сохранится тёплая погода
Общество, Фото:
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