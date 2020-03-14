В Иркутске осудят ОПГ за организацию подпольного казино

Два игорных заведения функционировали в течение трёх лет



В Иркутской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 13 человек. Они обвиняются в незаконной организации и проведении азартных игр (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ).



По версии следствия, на протяжении трёх лет в Иркутске функционировали два подпольных казино, где с использованием компьютерной техники проводились азартные игры в интернете.



В феврале 2019 года были проведены обыски, изъято более 160 единиц игрового оборудования, сотовые телефоны, электронные носители информации и документация.



В ходе следствия установлено, что организаторы предпринимали тщательные меры для сокрытия следов преступления, активно использовали средства конспирации, а персонал игорных заведений постоянно обучался мерам безопасности, противодействия правоохранительным органам.



- Следователи наложили арест на имущество лидера организованной группы на сумму 1,5 миллиона рублей. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

