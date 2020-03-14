У 20 тысяч жителей появится возможность подключиться сетям водоснабжения
В этом году в юго-западной части Октябрьского района Улан-Удэ начнётся масштабное строительство магистральных сетей водоснабжения. После завершения строительства – в 2021 году у 20 тысяч жителей сотых микрорайонов города появится возможность подключиться к централизованным сетям водоснабжения, сообщили в городском комитете по строительству.
Это стало возможным благодаря средствам, выделенным в рамках регионального проекта «Чистая вода». На эти цели из федерального и республиканского бюджетов направят более 441 млн рублей.
В рамках проекта будет построено более трёх километров магистрального водопровода в сотые микрорайоны, повысительная насосная станция и контррезервуары для питьевой воды, каждый из которых объемом 3300 куб. м.
- В настоящее время ведётся подготовка документации для проведения аукциона на выбор подрядной организации для строительства объекта, - сообщили в комитете.
В 2019 году в Бурятии в рамках национального проекта «Экология» начал реализацию региональный проект «Чистая вода». Проектом предусмотрено строительство сетей и источников водоснабжения на всей территории республики, в том числе в Улан-Удэ, и внедрение современных перспективных технологий водоподготовки - очистки воды.
Результатом реализации проекта на территории республики станет рост обеспечения жителей качественной питьевой водой до 66% к 2024 году. До начала реализации проекта в республике качественной питьевой водой обеспечено 44% населения. До 2024 года на реализацию регионального проекта будет направлено более 4,6 млрд рублей.
В 2019 году в Улан-Удэ в рамках проекта построены пять объектов водоснабжения на общую сумму более 153 млн рублей. Более 6 тысяч жителей Улан-Удэ были обеспечены качественной питьевой водой.
В Улан-Удэ начнётся работа по обеспечению «сотых» кварталов водой
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Магазин отказался добровольно возвращать стоимость негодного смартфона
Предпринимателя привлекли к административной ответственности
Происшествие произошло 9 марта
В практических занятиях задействованы около 500 военнослужащих
По установленным нарушениям приняты меры административного воздействия
По данным Бурятского гидрометцентра, 14 марта по республике местами небольшой снег
Акция состоится в Чите, Улан-Удэ, Иркутске и других населённых пунктах
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с соревнований
Весенний праздник состоится 22 марта
Также там состоится первенство региона
Итоги командных соревнований и личного первенства станут известны завтра
Это связано с ростом заболеваемости гриппом в городе
Всероссийский музыкальный фестиваль пройдёт в регионе с 19 по 22 марта
Традиционные соревнования прошли в священной местности Талын-Харгана
Первыми площадками станут Петровск-Забайкальский и посёлки Новопавловка и Баляга