Житель Бурятии отсудил более 97 тысяч за некачественный смартфон

Магазин отказался добровольно возвращать стоимость негодного смартфона



Житель Бурятии отсудил более 97 тысяч у ООО «Сеть Связной» за продажу некачественного смартфона.



Мужчина обратился в суд после того, как ООО «Сеть Связной» отказалось добровольно возвращать стоимость смартфона в связи с выявлением в нём недостатков и нарушением сроков их безвозмездного устранения в период гарантийного срока.



По закону о защите прав потребителей управление Роспотребнадзора по Бурятии было привлечено судом для дачи заключения по делу в целях защиты прав потребителей.



- Суд, исследовав материалы дела, доводы истца и ответчика, заключение управления республиканского Роспотребнадзора по Бурятия, установил, что ответчиком нарушены права истца на удовлетворение законных требований о возврате уплаченной денежной суммы за смартфон ненадлежащего качества согласно закона о защите прав потребителей, - сообщает пресс-служба упраления.



Решением суда от 2 марта в пользу потребителя присуждена денежная сумма в размере 97 485 рублей, в том числе стоимость смартфона в размере 54 990 рублей, неустойка в размере 5 тысяч рублей, компенсация морального вреда в размере 5 тысяч рублей, штраф за неудовлетворение в добровольном порядке законных требований потребителя в размере 32 495 рублей.



Решение суда не вступило в законную силу.







