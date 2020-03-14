Магазин отказался добровольно возвращать стоимость негодного смартфона
Житель Бурятии отсудил более 97 тысяч у ООО «Сеть Связной» за продажу некачественного смартфона.
Мужчина обратился в суд после того, как ООО «Сеть Связной» отказалось добровольно возвращать стоимость смартфона в связи с выявлением в нём недостатков и нарушением сроков их безвозмездного устранения в период гарантийного срока.
По закону о защите прав потребителей управление Роспотребнадзора по Бурятии было привлечено судом для дачи заключения по делу в целях защиты прав потребителей.
- Суд, исследовав материалы дела, доводы истца и ответчика, заключение управления республиканского Роспотребнадзора по Бурятия, установил, что ответчиком нарушены права истца на удовлетворение законных требований о возврате уплаченной денежной суммы за смартфон ненадлежащего качества согласно закона о защите прав потребителей, - сообщает пресс-служба упраления.
Решением суда от 2 марта в пользу потребителя присуждена денежная сумма в размере 97 485 рублей, в том числе стоимость смартфона в размере 54 990 рублей, неустойка в размере 5 тысяч рублей, компенсация морального вреда в размере 5 тысяч рублей, штраф за неудовлетворение в добровольном порядке законных требований потребителя в размере 32 495 рублей.
Решение суда не вступило в законную силу.
Житель Бурятии отсудил более 97 тысяч за некачественный смартфон
Общество, Фото:
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