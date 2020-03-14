Предпринимателя привлекли к административной ответственности
В Улан-Удэ госинспектор управления Россельхознадзора выявил нарушение ветеринарного законодательства: предприниматель из Улан-Удэ оформил ветеринарно-сопроводительные документы на 11 кг мясной продукции с истекшим сроком годности.
- Это является нарушением федерального закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов». Согласно законодательству, в обороте не могут находиться пищевые продукты, которые не имеют установленных сроков годности или сроки годности которых истекли – они признаются некачественными, опасными и не подлежат реализации, утилизируются или уничтожаются, - объяснили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
В отношении предпринимателя возбуждено административное дело, наложен штраф. Доступ к работе в ФГИС «Меркурий» ограничен на три месяца.
В Улан-Удэ предприниматель оформил документы на 11 кг просроченного мяса
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Предпринимателя привлекли к административной ответственности
Происшествие произошло 9 марта
В практических занятиях задействованы около 500 военнослужащих
По установленным нарушениям приняты меры административного воздействия
По данным Бурятского гидрометцентра, 14 марта по республике местами небольшой снег
Акция состоится в Чите, Улан-Удэ, Иркутске и других населённых пунктах
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с соревнований
Весенний праздник состоится 22 марта
Также там состоится первенство региона
Итоги командных соревнований и личного первенства станут известны завтра
Это связано с ростом заболеваемости гриппом в городе
Всероссийский музыкальный фестиваль пройдёт в регионе с 19 по 22 марта
Традиционные соревнования прошли в священной местности Талын-Харгана
Первыми площадками станут Петровск-Забайкальский и посёлки Новопавловка и Баляга
В Ольхонском районе стартовали соревнования по парусному спорту