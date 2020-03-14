В Улан-Удэ предприниматель оформил документы на 11 кг просроченного мяса

Предпринимателя привлекли к административной ответственности



В Улан-Удэ госинспектор управления Россельхознадзора выявил нарушение ветеринарного законодательства: предприниматель из Улан-Удэ оформил ветеринарно-сопроводительные документы на 11 кг мясной продукции с истекшим сроком годности.



- Это является нарушением федерального закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов». Согласно законодательству, в обороте не могут находиться пищевые продукты, которые не имеют установленных сроков годности или сроки годности которых истекли – они признаются некачественными, опасными и не подлежат реализации, утилизируются или уничтожаются, - объяснили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



В отношении предпринимателя возбуждено административное дело, наложен штраф. Доступ к работе в ФГИС «Меркурий» ограничен на три месяца.

