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В Улан-Удэ предприниматель оформил документы на 11 кг просроченного мяса

В Улан-Удэ предприниматель оформил документы на 11 кг просроченного мяса
Общество,  Фото:pixabay.com
Предпринимателя привлекли к административной ответственности

В Улан-Удэ госинспектор управления Россельхознадзора выявил нарушение ветеринарного законодательства: предприниматель из Улан-Удэ оформил ветеринарно-сопроводительные документы на 11 кг мясной продукции с истекшим сроком годности.

- Это является нарушением федерального закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов». Согласно законодательству, в обороте не могут находиться пищевые продукты, которые не имеют установленных сроков годности или сроки годности которых истекли – они признаются некачественными, опасными и не подлежат реализации, утилизируются или уничтожаются, - объяснили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

В отношении предпринимателя возбуждено административное дело, наложен штраф. Доступ к работе в ФГИС «Меркурий» ограничен на три месяца.
Россельхознадзор
 
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